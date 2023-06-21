Tính đến hiện tại, phim đã đạt 9.000 điểm nhiệt, đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20.6) với thành tích 1.324 điểm, khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo.

Theo truyền thông Hoa ngữ, chỉ sau 3 giờ lên sóng, “Vụng trộm không thể giấu” do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã phá 7.000 điểm nhiệt, là bộ phim có mức nhiệt ngày đầu cao nhất của Youku trong năm 2023.

Lí giải điều này, truyền thông nhận định, do “Vụng trộm không thể giấu” được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ.

Sau những tập đầu tiên, khán giả đã có những bàn luận về nội dung lẫn diễn xuất của dàn sao. Theo đó, khán giả dành lời khen cho nam chính Trần Triết Viễn - người thủ vai Gia Hứa. Trong những hình ảnh trước đó, người xem hoài nghi về thực lực của anh. Tuy nhiên, khi phim phát sóng, khán giả đánh giá anh có nét diễn ổn và khá giống nhân vật trong nguyên tác.

Trong khi đó, vai diễn của Triệu Lộ Tư khá an toàn, vẫn chưa có sự khác biệt trong nét diễn của cô. Song, một số khác lại đánh giá nét diễn của Triệu Lộ Tư vẫn còn gượng gạo, chưa nhập vai tốt.

Bên cạnh đó, diễn viên nhí đóng vai Tang Trĩ lúc 14 tuổi được khen ngợi hóa thân tự nhiên. Trên màn ảnh, dù có nhiều phân cảnh đối diễn với đàn anh Trần Triết Viễn, song cô bé đối đáp không chút gượng gạo. Dẫu vậy, điểm cộng của phim vẫn có nội dung bám sát nguyên tác.

Vụng Trộm Không Thể Giấu nói về thời trung học Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) thường xuyên bị mời phụ huynh, để giải quyết phiền toái này cô quyết định nhờ anh trai đi hộ. Nhưng anh em ruột hễ gặp nhau là cà khịa, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ người bạn cùng phòng thường đến nhà chơi của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Dưới sự nhờ vả và uy hiếp của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ đến trường gặp giáo viên, vì vậy mà hai người cũng kết duyên, từ đây Đoàn Gia Hứa càng yêu mến và che chở Tang Trĩ như em gái ruột mình.

Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia cách hai nơi, bởi vì một vài hiểu lầm mà quan hệ hời hợt. Cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành, thi được vào trường học ở thành phố có Đoàn Gia Hứa như cô mong muốn, hai người mới gặp lại nhau. Tiếp xúc ngày càng thân mật, Tang Trĩ dần phát hiện cội nguồn áp lực của Đoàn Gia Hứa, cô muốn bảo vệ người anh trai luôn đối xử rất tốt với mình này, nhặt lại tình cảm thầm mến đã chôn giấu từ lâu. Bằng sự bầu bạn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần dần tháo gỡ khúc mắc, anh đã thật tâm yêu thích Tang Trĩ.