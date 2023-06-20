Đặc biệt, Triệu Lộ Tư cũng xuất hiện tại sự kiện. Nữ diễn viên mặc váy voan lưới lệch vai thướt tha, kết hợp trang sức xa xỉ của Bvlgari - thương hiệu cô làm đại sứ. Diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1998 ở những sự kiện gần đây của Bvlgari đều nhận nhiều lời khen.

Trong buổi lễ, Triệu Lộ Tư đón tin vui sau khi phim “Hậu lãng" của cô vừa kết thúc với phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Tencent công bố Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim tiên hiệp “Sai Thế”.

Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, kể về chuyện nữ tông chủ phái tu chân Thôi Tiểu Tiêu sinh sai thế, phải chịu ràng buộc thiên mệnh. Nhưng nàng quyết không chịu thua, tìm cách xuyên không về 200 năm trước để cải mệnh, tình cờ thu nhận một nam đệ tử, không ngờ đó lại là một Ma tôn. Từ đây mối tình của Ma tôn với Thôi Tiểu Tiêu bắt đầu.

Hiện tại, Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính sẽ chính thức phát sóng từ ngày 20/6. Bộ phim kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp.