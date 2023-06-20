Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Sao quốc tế 20/06/2023 17:34

Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm đông đảo khi xuất hiện tại Đại hội chiêu thương của nền tảng trực tuyến Tencent vào ngày 19/6.

Ngày 19/6, Đại hội chiêu thương của nền tảng trực tuyến Tencent trở thành tâm điểm giới giải trí Hoa ngữ. Tại sự kiện, Tencent giới thiệu gần 200 bộ phim và show giải trí mới để kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp.

Đặc biệt, Triệu Lộ Tư cũng xuất hiện tại sự kiện. Nữ diễn viên mặc váy voan lưới lệch vai thướt tha, kết hợp trang sức xa xỉ của Bvlgari - thương hiệu cô làm đại sứ. Diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1998 ở những sự kiện gần đây của Bvlgari đều nhận nhiều lời khen.

 

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 1Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 2Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 3

Trong buổi lễ, Triệu Lộ Tư đón tin vui sau khi phim “Hậu lãng" của cô vừa kết thúc với phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Tencent công bố Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim tiên hiệp “Sai Thế”.

Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, kể về chuyện nữ tông chủ phái tu chân Thôi Tiểu Tiêu sinh sai thế, phải chịu ràng buộc thiên mệnh. Nhưng nàng quyết không chịu thua, tìm cách xuyên không về 200 năm trước để cải mệnh, tình cờ thu nhận một nam đệ tử, không ngờ đó lại là một Ma tôn. Từ đây mối tình của Ma tôn với Thôi Tiểu Tiêu bắt đầu.

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 4Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 5Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ - Ảnh 6

 

Hiện tại, Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính sẽ chính thức phát sóng từ ngày 20/6. Bộ phim kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp. 

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim “Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 20/6 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á Vụng trộm không thể giấu phim của Triệu Lộ Tư

TIN LIÊN QUAN

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng

Vừa mới gây ấn tượng với 'Tinh hán xán lạn', Triệu Lộ Tư 'mất điểm' khi đóng Hậu Lãng

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bộ phim Hậu Lãng bị 'chê như tát nước'

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bộ phim Hậu Lãng bị 'chê như tát nước'

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ?

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu