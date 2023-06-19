'Hoa hậu Hong Kong' Trần Khải Lâm lần đầu tiết lộ giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời

Mới đây, Hoa hậu Hong Kong 2013 - Trần Khải Lâm chia sẻ về quãng thời gian suy sụp nhất của cô là khi bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên.

Trang HK01 đưa tin vào ngày 18/6, xuất hiện trong chương trình giải trí, Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm chia sẻ về quãng thời gian suy sụp nhất của cô là khi bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên. Cô sợ hãi trước những ý kiến chỉ trích của công chúng tới mức không dám ra khỏi nhà. Sau khi đăng quang hoa hậu, Trần Khải Lâm được đài TVB ký hợp đồng quản lý và dấn thân sang diễn xuất. Do không có kinh nghiệm, cô thể hiện chưa tốt và nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Trần Khải Lâm cho biết "đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời tôi".

Ngay sau đó, Trần Khải Lâm thường trốn trong phòng, không muốn nhìn thấy người khác. Cô cảm thấy mình xấu xí, thất vọng về bản thân. Đồng thời, cô không biết phải làm gì, chỉ nằm trên giường suy sụp. Khi ai đó trên đường hỏi cô có phải Trần Khải Lâm hay không, cô cảm thấy họ đang cười nhạo mình. Cảm giác lúc đó ai cũng đang bàn tán về nàng hậu thì cô cảm thấy điều đó thật tồi tệ.

Hiện tại, Trần Khải Lâm không tham gia đóng phim. Sau khi kết hôn với nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh, cô ở nhà chăm sóc gia đình. Trong 5 năm, cô sinh 3 con trai. Ngoài ra, Trần Khải Lâm còn kinh doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình truyền hình, quảng cáo cho các nhãn hàng. Trần Khải Lâm hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi không bị chỉ trích về diễn xuất. Trần Khải Lâm sinh năm 1991, nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013. Cô được xưng là "Tiểu Lý Gia Hân" với vẻ đẹp sang trọng. Sau khi ký hợp đồng với TVB, người đẹp là nghệ sĩ được nhà đài xứ Cảng Thơm o bế. Cô tham gia một số phim truyền hình như Cự luân 2, Võ lâm phục sinh, Chuyện 4 nàng luật sư. Bên cjanh đó, gia đình người đẹp kinh doanh dầu mỏ, sở hữu khối tài sản hơn 1,5 tỷ HKD. Vì vậy, cha mẹ hoa hậu từng phản đối kịch liệt mối quan hệ của cặp sao Hong Kong vì chênh lệch tuổi tác (Khải Lâm kém chồng 22 tuổi), địa vị lẫn điều kiện kinh tế. Sau 5 năm chứng minh tình cảm, Trịnh Gia Dĩnh mới được gia đình bạn gái tin tưởng, đồng ý để Khải Lâm kết hôn.

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