Tuy nhiên, điều này cũng dấy lên những tranh cãi. Một số khán giả chỉ trích đoàn phim vì để nhiều hình ảnh hậu trường bị tung ra mất kiểm soát, điều đó vô tình có thể khiến bộ phim mất đi phần nào sự bất ngờ.

Mới đây, nhiều khán giả lan truyền cái kết của " Vụng trộm không thể giấu ", trong đó những hình ảnh hậu trường cho thấy có cảnh Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư . Gương mặt tươi cười, hạnh phúc của Triệu Lộ Tư khiến đa số khán giả đều cho rằng đây là cái kết của phim. Chính vì thế, không ít khán giả vui mừng vì nhân vật họ yêu thích cuối cùng cũng có bến đỗ hạnh phúc.

Mặc dù "Vụng trộm không thể giấu" đang lập nhiều thành tích đáng nểm nhưng không ít người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập.

Hầu hết fan của nguyên tác đều cho rằng, Triệu Lộ Tư đã quá tuổi để vào vai Tang Trĩ, mặc dù trước đó nhiều bộ phim của cô đều vào vai nhân vật trẻ trung, nhí nhảnh. Do đó, pha "cưa sừng làm nghé" của Triệu Lộ Tư hơi quá đà khiến người xem lo lắng, liệu cô có nhập vai đúng độ tuổi đó hay không. Tuy nhiên, càng về sau, vai diễn của Triệu Lộ Tư dần dà chiếm được cảm tình của khán giả bởi nét diễn trẻ trung của cô.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện kể về thời trung học của Tang Trĩ vì nghịch ngợm nên thường bị giáo viên mời phụ huynh. Để tránh bị phạt Tang Trĩ đã nhờ anh trai lên gặp cô giáo nhưng không thành và đã chuyển sang nhờ bạn thân của anh trai là Đoàn Gia Hứa. Từ đó 2 người trở nên thân thiết, nếu như Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ là em gái thì Tang Trĩ lại yêu thầm Đoàn Gia Hứa. Nhưng cách biệt về tuổi tác trở thành bức tường vô hình ngăn cách cảm xúc của cô bé.

Tang Trĩ trưởng thành và thi được vào trường học ở thành phố, cả hai lại có cơ hội gặp nhau. Tang Trĩ cùng Đoàn Gia Hứa ngày càng hiểu thêm về đối phương cũng như tháo gỡ những hiểu lầm và thừa nhận tình yêu của chính mình.