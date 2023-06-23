Trần Triết Viễn bất ngờ bị réo khi Triệu Lộ Tư thừa nhận Ngô Lỗi là hình mẫu lý tưởng

Sao quốc tế 23/06/2023 10:19

Triệu Lộ Tư bất ngờ chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình là Ngô Lỗi khiến netizen chú ý.

Sau khi đóng chung trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi liên tục dính tin đồn hẹn hò. Hai diễn viên thường xuyên bị bắt gặp dùng đồ đôi hay checkin tại cùng một địa điểm. Mới đây, "em gái trà xanh" đã chính thức công khai hình mẫu lý tưởng của mình.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị réo khi Triệu Lộ Tư thừa nhận Ngô Lỗi là hình mẫu lý tưởng - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã có màn hợp tác bùng nổ vào mùa hè năm 2022.

Trước đó, khi tham gia một chương trình giải trí, Triệu Lộ Tư tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng là Dáng người cao và Nhóc Quỷ. Điều đặc biệt là trong livestream quảng bá cho Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã từng gọi Ngô Lỗi là “Nhóc Quỷ”. Người hâm mộ cho rằng cô nàng đang công khai để ý tới Ngô Lỗi. 

Trần Triết Viễn bất ngờ bị réo khi Triệu Lộ Tư thừa nhận Ngô Lỗi là hình mẫu lý tưởng - Ảnh 2
Thành công của Tinh Hán Xán Lạn vào mùa hè 2022 của Triệu Lộ Tư đã vươn lên trở thành tiểu hoa top đầu lứa 95.

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn vào mùa hè 2022 của Triệu Lộ Tư đã vươn lên trở thành tiểu hoa top đầu lứa 95 và là nữ diễn viên thu hút sự quan tâm hàng đầu của giới giải trí Hoa Ngữ. Do đó, dự án tiếp theo của cô – Vụng Trộm Không Thể Giấu – cũng nhận về rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, ngoại hình của cô còn được đánh giá là khá hợp với nguyên tác.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị réo khi Triệu Lộ Tư thừa nhận Ngô Lỗi là hình mẫu lý tưởng - Ảnh 3
Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng và đang nhận được nhiều sự chú ý.  

Khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư nên xé couple với Ngô Lỗi và tập trung vào Vụng Trộm Không Thể Giấu đang lên sóng cùng Trần Triết Viễn. Trần Triết Viễn được xem là “nhân tố đáng mong chờ” trong tương lai. Sự kết hợp của “tiểu hoa hàng đầu” Triệu Lộ Tư và “tiểu sinh đợi bạo” Trần Triết Viễn chính là điểm cộng lớn khiến Vụng Trộm Không Thể Giấu càng được kỳ vọng sẽ “gây bão” mùa hè này.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị réo khi Triệu Lộ Tư thừa nhận Ngô Lỗi là hình mẫu lý tưởng - Ảnh 4
Khán giả mong đợi Triệu Lộ Tư có thể vực dậy lại tên tuổi sau Hậu Lãng.

Nhiều khán giả đánh giá, bộ phim làm về tình yêu chị em trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua khá nhiều. Vậy nên, khó tránh khỏi phim bị so sánh và lặp lại các tình tiết mà nhiều bộ phim trước đó đã thực hiện. Vậy nên, đây cũng là điểm khó của ê-kíp.

Dù tranh cãi kịch liệt, Triệu Lộ Tư vẫn nhận thành tích khủng sau 2 ngày Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng

Dù tranh cãi kịch liệt, Triệu Lộ Tư vẫn nhận thành tích khủng sau 2 ngày Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng

Vụng Trộm Không Thể Giấu chính phá 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu.

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