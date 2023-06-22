Vụng Trộm Không Thể Giấu chính phá 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu.

Gần đây, bộ phim Vụng trộm không thể giấu có sự tham gia của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng những tập đầu tiên. Phim gây chú ý vì có dàn sao nổi tiếng nhưng vẫn mắc phải điểm trừ đáng tiếc. Phim được nhiều khán giả kì vọng vì nguyên tác truyện khá nổi tiếng. Thêm nữa, đây là một tác phẩm mới của Triệu Lộ Tư. Người hâm mộ kì vọng nữ diễn viên sẽ vực dậy danh tiếng sau hàng loạt thất bại khi chuyển hướng đóng phim hiện đại. Bộ phim Vụng trộm không thể giấu có sự tham gia của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng những tập đầu tiên Sau những tập đầu tiên, khán giả đã có những bàn luận về nội dung lẫn diễn xuất của dàn sao. Quả không phụ kỳ vọng, thông tin mới nhất được cập nhật, Vụng trộm không thể giấu phá 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng.

Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu. Được biết, ngay ngày đầu công chiếu, bộ phim đã đạt được thành tích rất cao là 9.300 nhiệt độ. Không chỉ vậy, hiện tại nội dung và các nhân vật trong phim như Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên,... đều có độ thảo luận khá cao. Vụng trộm không thể giấu là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu Tuy nhiên, thành tích khủng mới đạt được này của Triệu Lộ Tư và Vụng trộm không thể giấu vẫn không thể đánh bại bộ phim Trường nguyệt tẫn minh của Bạch Lộc chiếu trước đó ở cùng nền tảng. Được biết, trong khi Vụng trộm không thể giấu mất đến 30 giờ để có thể phá 10.000 nhiệt độ thì bộ phim do Bạch Lộc và La Vân Hi diễn chính chỉ mất 29 giờ.

Với bộ phim mới này, khán giả dành lời khen cho nam chính Trần Triết Viễn - người thủ vai Gia Hứa. Trong những hình ảnh trước đó, người xem hoài nghi về thực lực của anh. Tuy nhiên, khi phim phát sóng, khán giả đánh giá anh có nét diễn ổn và khá giống nhân vật trong nguyên tác. Trong khi đó, vai diễn của Triệu Lộ Tư khá an toàn, vẫn chưa có sự khác biệt trong nét diễn của cô. Nhưng một số khác lại đánh giá nét diễn của Triệu Lộ Tư vẫn còn gượng gạo, chưa nhập vai tốt. Vụng trộm không thể giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, thuộc thể loại ngôn tình Vụng trộm không thể giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, thuộc thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường. Cốt truyện xoay quanh cô nàng Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) trúng tiếng sét ái tình với bạn thân của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) vào năm cô 13 tuổi. Cô thầm thương anh nhưng luôn che giấu, mãi cho đến khi gặp lại Đoàn Gia Hứa sau nhiều năm sau, Tang Trĩ mới từng bước thu phục trái tim anh. Trong phim, 2 diễn viên chính đẹp đôi, phản ứng hóa học trong những tập đầu tốt Trong phim, 2 diễn viên chính đẹp đôi, phản ứng hóa học trong những tập đầu tốt. Dẫu vậy, Cnet vẫn cho rằng Triệu Lộ Tư quá dừ để tái hiện Tang Trĩ tuổi trăng rằm. Bù lại nữ diễn viên lại thể hiện tốt nét đáng yêu, lém lỉnh của nhân vật. Trần Triết Viễn tỏa sáng trong từng khung hình, đúng chất nam thần thanh xuân dịu dàng, ngọt ngào. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn bày tỏ chút nuối tiếc vì Trần Triết Viễn đẹp, nhưng không toát lên vẻ ma mị, bí ẩn, quyến rũ tựa hồ ly của Đoàn Gia Hứa như bản tiểu thuyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-tranh-cai-kich-liet-trieu-lo-tu-van-nhan-thanh-tich-khung-sau-2-ngay-vung-trom-khong-the-giau-len-song-594863.html