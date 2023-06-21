Phim mới của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội ngay khi vừa lên sóng những tập đầu tiên.

Triệu Lộ Tư dẫu còn nhiều tranh cãi về diễn xuất tuy nhiên cô nàng khá may mắn khi được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" trong những bộ phim được đầu tư khủng. Gần đây nhất, bộ phim Vụng trộm không thể giấu” có sự tham gia của Triệu Lộ Tư đã chính thức lên sóng chiều tối 20/6. Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu tiên, phần thể hiện của dàn cast chính khiến dân tình gần như "câm nín" vì quá thất vọng. Bản thân Triệu Lộ Tư dù đã đi đóng phim nhiều năm nhưng vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, cực kỳ giả trân Ngoài Triệu Lộ Tư nhận về rổ gạch đá, nam phụ Tang Diên - Mã Bá Khiên cũng bị chê bai không thương tiếc. Tính từ lúc đoàn phim công bố đội hình nhân vật cho tới khi bắt đầu chiếu, khán giả vẫn chưa thể chấp nhận được phiên bản Tang Diên này. Ngoại hình không đủ tiêu chuẩn đã đành, ngay cả diễn xuất của Mã Bá Khiên cũng là một điểm trừ lớn.

Không chỉ vật, trên mạng xã hội còn xuất hiện không ít bình luận yêu cầu đoàn làm phim đưa ra lời giải thích khi ban đầu đã thông báo dùng giọng gốc của diễn viên, cuối cùng lúc lên sóng lại sử dụng lồng tiếng, khiến cư dân mạng rất tức giận, đến nỗi nhiều người đã tràn vào yêu cầu Vụng Trộm Không Thể Giấu ngừng chiếu. Nhiều người đã tràn vào yêu cầu Vụng Trộm Không Thể Giấu ngừng chiếu Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim ngôn tình hiện đại của Trung Quốc được đồn đoán sẽ ra mắt trong tháng 6 sắp tới sau hơn nửa năm đóng máy và khiến khán giả vô cùng hóng đợi. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, ngay từ khi công bố dự án thì đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả bởi màn lựa chọn diễn viên khá chuẩn sát với nguyên tác.

Trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư vào vai Tang Trĩ - nhân vật được miêu tả bằng cụm từ "mỹ hảo, vô cùng đáng yêu", hệt như ánh nắng mùa xuân Dù Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim có mức nhiệt ngày đầu cao nhất của Youku trong năm 2023, tuy nhiên, tạo hình lẫn diễn xuất của bộ 3 Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên vẫn không được lòng số đông khán giả. Tính đến hiện tại, phim đã đạt 9.000 điểm nhiệt, đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20.6) với thành tích 1.324 điểm, khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo. Phim đạt thành tích cao bất chấp tranh cãi trái chiều Lí giải điều này, truyền thông nhận định, do Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, ở các diễn biến tiếp theo, mối quan hệ của Tang Trĩ và Gia Hứa sẽ thêm phần gắn kết, khi anh được nhờ làm gia sư dạy vật lí cho cô. Nội dung này được cho là vẫn đang bám khá sát so với nguyên tác gốc. Ngoài ra, vì thuộc dòng phim giải trí, nhẹ nhàng, Vụng Trộm Không Thể Giấu khả năng cao sẽ không có quá nhiều tình tiết bi luỵ hay hiểu lầm, thay vào đó, sẽ có nhiều phân cảnh lãng mạn, xen lẫn sự hài hước, tạo tiếng cười.

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