“Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên đang nhận về những phản hồi tiêu cực đến từ fan của nguyên tác gốc.

Ngày 20/6, phim “Vụng trộm không thể giấu” sẽ chính thức ra mắt khán giả. Tuy nhiên, thời gian qua, tác phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Số đông fan nguyên tác nhận định, tạo hình của dàn diễn viên dù đẹp nhưng không phù hợp và đang phá nát hình tượng mà họ đã được thấy trong truyện. Trước ngày lên sóng, bộ phim 'Vụng trộm không thể giấu' nhận về nhiều ý kiến trái chiều Với nữ chính Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư, cô bị chê “cưa sừng làm nghé” khi vào vai học sinh. Tạo hình của nữ diễn viên dù đẹp song không phải nét ngây ngô, ngại ngùng vốn có của nhân vật. Trong khi Đoàn Gia Hứa là nhân vật có sự chững chạc, quyến rũ và có chút ma mị, tuy nhiên, vẻ ngoài của nam diễn viên lại quá non trẻ so với tính cách lẫn khí chất mà khán giả mong đợi.

Triệu Lộ Tư già dặn hơn nhân vật Tang Trĩ Chưa kể, theo nguyên tác nam chính hơn nữ chính tới 7 tuổi, tuy nhiên, theo những hình ảnh được nhà sản xuất đăng tải cho thấy, Triệu Lộ Tư già dặn hơn hẳn so với bạn diễn. Điều này khiến khán giả dự đoán, chemistry (sự ăn ý) của cả hai trên màn ảnh khó có thể hòa hợp. Với vai Tang Diên - anh trai Tang Trĩ, theo nguyên tác gốc là nam thần học bá với chiều cao và ngoại hình nổi bật tóc đen. Tang Diên có đôi lông mày rậm với sống mũi cao, khi cười lên có má lúm đồng tiền, trên người luôn toát ra khí chất kiêu ngạo. Anh dù miệng nói lời lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thâm tình, trái tim vô cùng ấm áp.

Trần Triết Viễn lại bị chê quá trẻ so với hình tượng Đoàn Gia Hứa Tuy nhiên, nam diễn viên Mã Bá Khiên hóa thân vào nhân vật này lại khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm, vì “trừ giới tính thì không có điểm nào hợp với nhân vật”. Một số khán giả còn nhận định, “Vụng trộm không thể giấu” đang ưu ái người mới. Tạo hình của Mã Bá Khiên cũng bị chê bai không tiếc lời Trước loạt tranh cãi, nhà sản xuất không đưa ra phản hồi. Thay vào đó, họ công bố lịch phát sóng chính thức cùng những hình ảnh quảng bá của các nhân vật trong dự án. Đáng chú ý, dù bị chê không có một nhân vật nào hợp với nguyên tác gốc, song tác phẩm hiện vẫn đạt cột mốc 4 triệu lượt chờ xem trước. Dù bị chê nhưng lượt chờ xem trước của bộ phim lại khá cao Được biết gần đây, tên tuổi của Triệu Lộ Tư đang có dấu hiệu bị "nguội" sau một số phim không thành công. Bộ phim mới nhất của cô là Sóng sau bị chỉ trích là xúc phạm y học Trung Quốc và nhân vật của Triệu Lộ Tư cũng không có nhiều điểm nhấn. Vai diễn Tang Trĩ trong Vụng trộm không thể giấu được đánh giá khá hợp với Triệu Lộ Tư và nhiều khả năng sẽ nhận được độ bàn tán sôi nổi. Chỉ có một điểm trừ duy nhất, chính là tạo hình của ngôi sao sinh năm 1998 gần như 10 phim như 1, rất dễ gây nhàm chán cho khán giả đã từng theo dõi Triệu Lộ Tư từ trước. Bộ phim được xem là màn 'lột xác' của cả hai diễn viên chính Ngoài ra, nam chính Trần Triết Viễn cũng từng vướng phải chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm, có thể sẽ gây ảnh hưởng tới phim. Hãy cùng chờ xem bỏ qua các điểm trừ đó, liệu Vụng trộm không thể giấu có thể chinh phục được các khán giả hay không, bởi dù sao bộ phim này cũng mang đầy đủ yếu tố cần có của một phim thần tượng ăn khách.

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