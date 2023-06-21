Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng đã bị chê tơi tả

Sao quốc tế 21/06/2023 09:43

Phim đã chính thức lên sóng vào tối 20/6.

Thông Hoa ngữ đưa tin, chỉ sau 3 giờ lên sóng, “Vụng trộm không thể giấu” đã phá 7.000 điểm nhiệt, là bộ phim có mức nhiệt ngày đầu cao nhất của Youku trong năm 2023. Tính đến hiện tại, phim đã đạt 9.000 điểm nhiệt, đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20.6) với thành tích 1.324 điểm, khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng đã bị chê tơi tả - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức lên sóng. 

Tuy nhiên phim vẫn nhận về một số tranh cãi khi nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác trong tập đầu. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập. Trong khi trước đó, ở trailer phim, nhà sản xuất chỉ dùng giọng của diễn viên.  

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng đã bị chê tơi tả - Ảnh 2
Nhà sản xuất khẩu thả trong việc xử lý phim. 

Ngoài ra, vì thuộc dòng phim giải trí, nhẹ nhàng, “Vụng trộm không thể giấu” khả năng cao sẽ không có quá nhiều tình tiết bi luỵ hay hiểu lầm, thay vào đó, sẽ có nhiều phân cảnh lãng mạn, xen lẫn sự hài hước, tạo tiếng cười.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng đã bị chê tơi tả - Ảnh 3
Tập đầu phát sóng của phim nhận về những tranh cãi. 

Không chỉ phẫn nộ vấn đề giọng nhân vật, rất nhiều fans bày tỏ sự thất vọng khi màu phim không được đẹp như trailer phía sản xuất tung ra trước đó. Màu phim trong clip preview mới này bị chê là ngả xanh và có phần mờ mịt.  

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vừa lên sóng đã bị chê tơi tả - Ảnh 4
Phim bắt đầu chiếu kể từ 20/6, gồm 25 tập với thời lượng 45 phút/tập.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. 7 năm sau gặp lại Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.  

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