Thông Hoa ngữ đưa tin, chỉ sau 3 giờ lên sóng, “Vụng trộm không thể giấu” đã phá 7.000 điểm nhiệt, là bộ phim có mức nhiệt ngày đầu cao nhất của Youku trong năm 2023. Tính đến hiện tại, phim đã đạt 9.000 điểm nhiệt, đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20.6) với thành tích 1.324 điểm, khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo.

Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức lên sóng.

Tuy nhiên phim vẫn nhận về một số tranh cãi khi nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác trong tập đầu. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập. Trong khi trước đó, ở trailer phim, nhà sản xuất chỉ dùng giọng của diễn viên.