Triệu Lộ Tư có hành động thiếu ý tứ với bạn diễn, cộng đồng mạng mắng vô duyên

Sao quốc tế 20/06/2023 09:49

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lệ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức thông báo sẵn sàng đối đầu với loạt đối thủ sừng sỏ trong dịp hè 2023.

Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ phát hành trên nền tảng Youku bắt đầu từ ngày 20/6. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sâu sắc, xúc động. Đàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lệ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức thông báo lịch phát sóng, sẵn sàng đối đầu với loạt đối thủ sừng sỏ trong dịp hè 2023. 

Triệu Lộ Tư có hành động thiếu ý tứ với bạn diễn, cộng đồng mạng mắng vô duyên - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu ấn định ngày lên sóng.

Gần đây, tên tuổi của Triệu Lộ Tư đang có dấu hiệu bị "nguội" sau một số phim không thành công. Bộ phim mới nhất của cô bị chỉ trích là xúc phạm y học Trung Quốc và nhân vật của Triệu Lộ Tư cũng không có nhiều điểm nhấn. Vai diễn lần này được xem là bước ngoặt cứu vớt sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư có hành động thiếu ý tứ với bạn diễn, cộng đồng mạng mắng vô duyên - Ảnh 2
Các tạo hình của Triệu Lộ Tư bị nhận xét là trùng lặp, nhàm chán. 

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của cặp đôi Vụng Trộm Không Thể Giấu trên phim trường. Có thể thấy, trong loạt khoảnh khắc này, Triệu Lộ Tư đã thoải mái nói chuyện và cười đùa với bạn diễn Trần Triết Viễn. Cô nàng thậm chí còn thân mật cởi bỏ khẩu trang cho bạn diễn trước ống kính truyền thông. Phản ứng của nam diễn viên trẻ họ Trần cũng rất thoải mái.

Triệu Lộ Tư có hành động thiếu ý tứ với bạn diễn, cộng đồng mạng mắng vô duyên - Ảnh 3
Hành động thân thiết của bộ đôi diễn viên.

Ngay lập tức, bên cạnh những bình luận vui vẻ thì cũng có không ít cư dân mạng bày tỏ thái độ gay gắt trước hành động của Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng việc cô nàng 9x thản nhiên tháo bỏ khẩu trang của bạn diễn nam khi chưa được sự cho phép là bất lịch sự, vô duyên và cần phải bị chê trách. Được biết, đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư bị lên án vì có hành động không đúng mực với đồng nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn khán giả cho rằng cộng đồng mạng đang quá gay gắt với nữ diễn viên họ Triệu. 

Triệu Lộ Tư có hành động thiếu ý tứ với bạn diễn, cộng đồng mạng mắng vô duyên - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư bị chỉ trích là là có hành động không ý tứ với bạn diễn. 

Ngay từ khi công bố dự án, Vụng trộm không thể giấu đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả bởi màn lựa chọn diễn viên khá chuẩn sát với nguyên tác. Theo đó, cặp đôi chính là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, cả hai đều rất thích hợp với tạo hình thanh xuân vườn trường, mới đứng cạnh nhau tạo cảm giác "bùng nổ" phản ứng hóa học. Tác phẩm là một trong những đối thủ nặng ký trong thị trường phim mùa hè này.

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim “Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 20/6 tới.

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