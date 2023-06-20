Mã Bá Khiên được cho là không hợp nguyên tác.

Mới đây, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chốt lịch chiếu. Sở hữu nguyên tác nổi tiếng, hai lưu lượng lứa 95 đang hot, dự án phim này được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, ở Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn có điểm khiến khán giả cảm thấy “tuyệt vọng”. Tác phẩm này được cho là cơ hội vực dậy sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Ngày 20/6, phim “Vụng trộm không thể giấu” sẽ chính thức ra mắt khán giả. Tuy nhiên, thời gian qua, tác phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Số đông fan nguyên tác nhận định, tạo hình của dàn diễn viên dù đẹp nhưng không phù hợp và đang phá nát hình tượng mà họ đã được thấy trong truyện.

Điều khiến khán giả cảm thấy tức giận nhất chính là nam phụ Tang Diên do Mã Bá Khiên đóng. Đa số đều cho rằng phía nhà sản xuất chọn diễn viên không phù hợp với hình tượng trong nguyên tác, phá hỏng nhân vật “Tang đầu bảng”. Ngay cả nam diễn viên Mã Bá Khiên cũng phải hứng chịu làn sóng tức giận của khán giả. Nhân vật được cho là phá vỡ hình tượng anh trai nữ chính. Với vai Tang Diên - anh trai Tang Trĩ, theo nguyên tác gốc là nam thần học bá với chiều cao và ngoại hình nổi bật tóc đen. Tang Diên có đôi lông mày rậm với sống mũi cao, khi cười lên có má lúm đồng tiền, trên người luôn toát ra khí chất kiêu ngạo. Anh dù miệng nói lời lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thâm tình, trái tim vô cùng ấm áp.

Mã Bá Khiên hóa thân vào nhân vật này khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, nam diễn viên Mã Bá Khiên hóa thân vào nhân vật này lại khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm, vì “trừ giới tính thì không có điểm nào hợp với nhân vật”. Một số khán giả còn nhận định, “Vụng trộm không thể giấu” đang ưu ái người mới. Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin Khó Dỗ Dành sắp được chuyển thể thành phim. Ở dự án này, nhân vật Tang Diên sẽ là nam chính vì vậy cần cẩn trọng trong việc lựa chọn diễn viên. Những cái tên được dân mạng đề cử vào vai “Tang đầu bảng” bao gồm Trương Lăng Hách, Trần Phi Vũ. Khán giả vẫn vô cùng mong đợi tác phẩm. Trước loạt tranh cãi, nhà sản xuất không đưa ra phản hồi. Thay vào đó, họ công bố lịch phát sóng chính thức cùng những hình ảnh quảng bá của các nhân vật trong dự án. Đáng chú ý, dù bị chê không có một nhân vật nào hợp với nguyên tác gốc, song tác phẩm hiện vẫn đạt cột mốc 4 triệu lượt chờ xem trước.

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