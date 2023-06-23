Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7?

Sao quốc tế 23/06/2023 15:57

Khán giả xôn xao trước thông tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ gia nhập đường đua phim tháng 7.

Mới đây, dân tình được phen bán tín bán nghi trước thông tin bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu tháng 7 sắp tới. Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn chủ diễn là một trong những dự án phim cổ trang được fan mong đợi nhất mùa hè năm nay. Với thông tin chưa chính thức này, netizen ngờ vực cho rằng có thể đây vẫn "tin vịt" mà thôi. Thậm chí, một số fan phim mất hết lòng tin cho rằng phải khi có lịch chiếu tập 1 rồi mới dám "chắc cú" là sự thật.  

Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 1
Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến đang rất được mong đợi. 

Trước đó, tài khoản chính thức của trang Channel China thông báo phía Hàn Quốc đã mua được bản quyền phát sóng Ngọc Cốt Dao. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về lịch chiếu phim ở cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc.

Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 2
Ngọc Cốt Dao có thể sẽ lên sóng trong tháng 7. 

Nếu phát sóng trong tháng 7, Tiêu Chiến có thể sẽ đối đầu Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Được biết, dự án phim hiện đại của nàng tiểu hoa lứa 95 đóng chính cùng với diễn viên điển trai Trần Triết Viễn cũng đang nhận được rất nhiều yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, thông tin về lịch chiếu Ngọc Cốt Dao vẫn chưa được đơn phát sóng xác nhận.  

Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư có thể đụng độ Tiêu Chiến nếu Ngọc Cốt Dao phát sóng vào tháng 7.

"Ngọc cốt dao" có cốt truyện, tạo hình nhân vật đẹp, chính vì thế phim đã đạt 5 triệu lượt đăng kí xem trước. Đây là con số khủng mà không phải tác phẩm nào cũng đạt được. Trong "Ngọc cốt dao", ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên khác lúc mới công bố dự án chưa được đánh giá cao. Nhưng hiện tại, sau cơn sốt "Nghe nói em thích tôi", nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã có danh tiếng không nhỏ. Vậy nên, cô cũng được xem là nhân tố thu hút fan khi tham gia dự án "Ngọc cốt dao" cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 4
Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 5
Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến đã qua ải kiểm duyệt và nhận được giấy phép phát sóng. 

Một siêu phẩm khác nữa mà Tiêu Chiến có thể sẽ phải đụng độ là Trường Tương Tư của "tình cũ" Dương Tử nếu cả 2 phát sóng trong quý 3 năm nay. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn giữ phong độ tốt khi đóng các phim cổ trang. Vậy nên, việc "Ngọc cốt dao" của anh có đụng độ các bom tấn khác cũng không phải là áp lực quá lớn.

Tiêu Chiến liệu có thắng Triệu Lộ Tư khi 'đụng độ' trên màn ảnh trong tháng 7? - Ảnh 6
Trường Tương Tư là đối thủ đáng gờm với nhiều đối thủ. 
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Tính cách thật của Tiêu Chiến được bóc trần thông qua lời kể của người cộng tác trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

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