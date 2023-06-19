Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp

Vùng Biển Trong Mơ Ấy nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim có rating cao nhất trong nửa đầu năm 2023 với sự góp mặt của Tiêu Chiến hợp tác cùng Lý Thấm. Từng đóng chung trong rất nhiều bộ phim thế nhưng phải đến lần này hai ngôi sao 9x mới được nên duyên.

Tiêu Chiến có thành tích đáng nể trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Trước năm 2023, cặp đôi đã từng hợp tác trong nhiều bộ phim như Lang Điện Hạ, Khánh Dư Niên, Đấu Phá Thương Khung và phiên bản điện ảnh của phim Tru Tiên. Vùng Biển Trong Mơ Ấy là lần đầu tiên cả hai đóng chung cặp đôi chính, nên người hâm mộ rất mong đợi màn tương tác và nên duyên của hai ngôi sao trên màn ảnh.