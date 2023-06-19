Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp

Sao quốc tế 19/06/2023 10:57

Cuối cùng thì Tiêu Chiến và Lý Thấm cũng có cái kết viên mãn khiến khán giả vui mừng.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim có rating cao nhất trong nửa đầu năm 2023 với sự góp mặt của Tiêu Chiến hợp tác cùng Lý Thấm. Từng đóng chung trong rất nhiều bộ phim thế nhưng phải đến lần này hai ngôi sao 9x mới được nên duyên. 

Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp - Ảnh 1
Tiêu Chiến có thành tích đáng nể trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy. 

Trước năm 2023, cặp đôi đã từng hợp tác trong nhiều bộ phim như Lang Điện Hạ, Khánh Dư Niên, Đấu Phá Thương Khung và phiên bản điện ảnh của phim Tru TiênVùng Biển Trong Mơ Ấy là lần đầu tiên cả hai đóng chung cặp đôi chính, nên người hâm mộ rất mong đợi màn tương tác và nên duyên của hai ngôi sao trên màn ảnh.

Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp - Ảnh 2
Trước đó, cặp đôi có nhiều cơ hội hợp tác với những mối nhân duyên dang dở. 

Sau khi trải qua nhiều biến cố, Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) và Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm) cuối cùng cũng đã tổ chức hôn lễ. Một đám cưới tuy đơn giản nhưng cực kỳ ấm cúng, hạnh phúc. Chuyện tình của Tiêu Xuân Sinh và Đồng Hiểu Mai có một cái kết đẹp khiến khán giả cực kỳ vui mừng. Nhiều khán giả bày tỏ rằng dù chemistry của Tiêu Chiến và Lý Thấm không quá bùng nổ thế nhưng vẫn đủ sức khiến cho khán giả nhìn không rời mắt.

Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp - Ảnh 3
Cuối cùng cặp đôi đã có một cái kết đẹp trên màn ảnh. 

 

Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp - Ảnh 4
Vẫn còn một số khán giả cho rằng chemistry của cặp đôi không quá bùng nổ.

Lên sóng vào đúng ngày đầu tiên của tháng 6, bộ phim Vùng biển trong mơ nhanh chóng khiến bảng xếp hạng rating của màn ảnh Hoa ngữ "vỡ trận". Độ hot của Tiêu Chiến không có gì phải bàn cãi khi giúp phim chinh phục cột mốc rating hơn 1%. Bên cạnh Tiêu Chiến, nữ chính Lý Thấm cũng là cái tên được quan tâm khi trở lại màn ảnh nhỏ sau thành công của Con đường nhân sinh.

Tiêu Chiến chính thức công khai chuyện kết hôn, người hâm mộ mừng rỡ vì cái kết đẹp - Ảnh 5
Cặp đôi đã có nhiều lần nên duyên trên màn ảnh. 
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