Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh

Sao quốc tế 17/06/2023 14:02

Mới đây, một blogger đã tổng hợp lại loạt ảnh gần đây của Tiêu Chiến cho thấy anh chàng dạo này đang để tóc dài để phục vụ cho dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả.

Mới đây, một blogger đã tổng hợp lại loạt ảnh gần đây của Tiêu Chiến và đưa ra nhận định rằng anh chàng dạo này đang để tóc dài để phục vụ cho dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả. Được biết, trong dự án này, nam thần được cho là sẽ sử dụng tóc thật cho tạo hình nhân vật của phim.

Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 1Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 2Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 3Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 4Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 5

Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi dành cho Tiêu Chiến vì sự kính nghiệp của anh chàng. Ngay từ khi có thông tin Tiêu Chiến xác nhận tham gia bộ phim đã nhanh chóng thu hút nhiệt quan tâm của khán giả và đứng đầu lượt tìm kiếm về thông tin này.

Đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả cũng đã đăng tải poster đầu tiên, kèm theo các thông tin sơ lược về dự án. Đây là phim điện ảnh được thực hiện dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung, do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch.  Dàn cast của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung).

Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 6

Dự án này được nhiều khán giả kỳ vọng giúp cho Tiêu Chiến có bước chuyển mình mạnh mẽ ở mảng điện ảnh. Ở mảng truyền hình, thời gian gần đâu, dự án chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến đóng chính đã đạt nhiều thành tích khả quan khi lên sóng. Đặc biệt, diễn xuất của anh chàng trong vai Tiêu Xuân Sinh nhận về nhiều lượt khen ngợi.

Tiêu Chiến đang nuôi tóc dài để sử dụng tóc thật cho nhân vật của Tân Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh - Ảnh 7

Vốn là người Trùng Khánh nhưng khi đóng Vùng Biển Trong Mơ Ấy, nam diễn viên lại dùng phương ngữ Bắc Kinh nhuần nhuyễn như người bản địa. Từ điều này có thể thấy, để hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, Tiêu Chiến không chỉ rèn luyện diễn xuất mà còn chú ý việc trau dồi đến cả phương ngữ và đài từ. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của nam diễn viên khi chuyển mình với dòng phim mang đề tài lịch sử, nhân vật nặng chiều sâu tâm lý.

 

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