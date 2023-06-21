Người trong ngành 'bóc trần' tính cách thật của Tiêu Chiến

Tính cách thật của Tiêu Chiến được bóc trần thông qua lời kể của người cộng tác trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Một bài viết nhắc về Tiêu Chiến mới đây trên mạng đang thu hút được nhiều sự chú ý. Theo giới thiệu, người đăng bài chính là diễn viên quần chúng tham gia đóng Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Từ đấy, người ta mới nhận ra tính cách thật của đỉnh lưu hàng đầu Cbiz.

Tiêu Chiến qua lời kể của một người trong đoàn làm phim Vùng Biển trong Mơ Ấy. Cụ thể, người này viết: “Đây là lần đầu tiên tôi xem một đỉnh lưu đóng phim, nên cũng không thể so sánh được, nhưng thái độ làm việc của anh ấy khiến tôi xấu hổ vì diễn xuất kém cỏi của mình. Tôi thực sự có thể cảm nhận được đam mê của anh ấy dành cho công việc. Lúc ở trên sân băng, chúng tôi quay phim gần như cả ngày, Tiêu Chiến chưa bao giờ lấy điện thoại ra chơi, cho dù là lúc chờ đến cảnh quay, anh ấy cũng chỉ giao lưu và trò chuyện với các diễn viên khác xung quanh. Tôi hầu như không nhìn thấy Tiêu Chiến cầm kịch bản trên phim trường, chắc chắn anh đã có sự chuẩn bị sẵn ở nhà…Nói chung tôi cảm thấy Tiêu Chiến thực sự là hình mẫu làm việc gì, yêu việc nấy và chuyên tâm làm việc”.

Tiêu Chiến rất có hảo cảm từ các cộng sự. Dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng có thể thấy người diễn viên này rất có hảo cảm với Tiêu Chiến, không tiếc dành cho anh lời khen ngợi. Bên cạnh năng lực chuyên môn, nhan sắc của Tiêu Chiến cũng có sức sát thương lớn, khiến các diễn viên trong đoàn đổ rần rần, bao gồm cả những người đảm nhiệm vai quần chúng. Tiêu Chiến được cho là có tính cách chân thật, hòa đồng với mọi người. Tiêu Chiến hiện là thần tượng hạng A và có sức ảnh hưởng lớn ở ngành giải trí Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, các chỉ số truyền thông, giá trị thương mại của sao nam nằm ở mức cao. Anh đứng trong top 10 tài tử được báo giới, công chúng quan tâm nhất năm 2020-2021, theo Baiwei Entertainment. Một bài viết của Tiêu Chiến thường có lượt tương tác của khán giả gấp 10-20 lần nghệ sĩ tên tuổi khác.

Hầu hết, cộng sự của Tiêu Chiến đều đánh giá anh có tính cách tốt, xứng tầm đỉnh lưu hàng đầu. Trước đó, một người được xác nhận là diễn viên đóng thế của Tiêu Chiến trong bộ phim Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. Vì việc chỉnh ánh sáng và góc quay rất mất thời gian nên thường đoàn phim sẽ tìm một người có vóc dáng, hình thể, màu da, màu tóc tương đồng với diễn viên chính để làm công việc này. Qua lời kể của diễn viên đóng thế, Tiêu Chiến là một người vô cùng kính nghiệp. Người này tiết lộ Tiêu Chiến ở trên phim trường khoảng 10 tiếng mỗi ngày, nhưng dù có làm việc muộn thế nào thì ngày hôm sau anh ấy vẫn có thể xuất hiện rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Khi quay phim, Tiêu Chiến cũng không dùng đến kịch bản, vì tất cả lời thoại đều đã được học thuộc.

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