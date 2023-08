Tiêu Chiến đích thị là đại gia ngầm từ trong phim lẫn ngoài đời

Bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính hiện đang là bộ phim có thành tích ấn tượng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện tại. Không chỉ đánh dấu bước đầu chuyển mình thành công, trong phim, anh chàng còn khiến khán giả thích thú khi khoe khéo gia tài giàu có của mình.

Cụ thể, trong một phân cảnh ngồi ăn tại nhà hàng, nhân vật Tiêu Xuân Sinh do Tiêu Chiến thủ vai đang ngồi ăn uống vui vẻ cùng bạn bè. Chợt, Xuân Sinh thừa nhận nhà hàng này đã được anh chàng mua lại với lý do để lưu giữ kỷ niệm. Điều thú vị là theo Xuân Sinh, nhà hàng ở Bắc Kinh này không đáng giá “là bao” so với gia sản hiện tại của anh chàng.