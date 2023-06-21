Tiêu Chiến đích thị là đại gia ngầm từ trong phim lẫn ngoài đời

Bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính hiện đang là bộ phim có thành tích ấn tượng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện tại. Không chỉ đánh dấu bước đầu chuyển mình thành công, trong phim, anh chàng còn khiến khán giả thích thú khi khoe khéo gia tài giàu có của mình.

Cụ thể, trong một phân cảnh ngồi ăn tại nhà hàng, nhân vật Tiêu Xuân Sinh do Tiêu Chiến thủ vai đang ngồi ăn uống vui vẻ cùng bạn bè. Chợt, Xuân Sinh thừa nhận nhà hàng này đã được anh chàng mua lại với lý do để lưu giữ kỷ niệm. Điều thú vị là theo Xuân Sinh, nhà hàng ở Bắc Kinh này không đáng giá “là bao” so với gia sản hiện tại của anh chàng.

Trên thực tế, gia tài của Tiêu Chiến cũng không hề kém cạnh chàng thiếu gia Tiêu Xuân Sinh là bao. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, anh chàng liên tục nhận được các lời mời đóng phim cũng như hợp đồng quảng cáo đắt đỏ. Tuy không quá phô trương, không siêu xe, đồ hiệu nhưng khối tài sản của mỹ nam Trần Tình Lệnh thực sự không phải dạng vừa.

Trong 2 năm trở lại đây Tiêu Chiến luôn là ngôi sao dẫn đầu các bảng xếp hạng về giá trị thương mại.

Trong 2 năm trở lại đây Tiêu Chiến luôn là ngôi sao dẫn đầu các bảng xếp hạng về giá trị thương mại. Các nhãn hàng trong nước đến quốc tế đều “săn đón” kịch liệt ngôi sao nam này. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2021, số hợp đồng quảng cáo mà Tiêu Chiến “chốt đơn” thành công khó đếm xuể, tuy nhiên số thương hiệu mà nam minh tinh 9x đảm nhận vai trò đại diện là 17. Theo tiết lộ của một vài blogger số tiền mà Tiêu Chiến nhận được sau một buổi làm việc với nhãn hàng là 520.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng).ải dạng vừa.

Tiêu Chiến trở thành “gương mặt vàng” đối với nhiều nhãn hàng và các nhà làm phim.

Với vị thế là một ngôi sao đang được săn đón hiện tại trong làng giải trí Hoa Ngữ, Tiêu Chiến trở thành “gương mặt vàng” đối với nhiều nhãn hàng và các nhà làm phim. Anh nổi tiếng khi hợp tác với bất cứ nhãn hàng nào từ thời trang, giày dép, đồ uống… thì các nhãn hiệu này không cần quá lo lắng nhiều về doanh thu. Thậm chí, một tạp chí từng công bố Tiếu Chiến là gương mặt trang bìa, tạp chí này nhanh chóng được người hâm mộ “vét” sạch.