Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng

Bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" vừa ra mắt khán giả là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp của Tiêu Chiến cùng Lý Thấm. Trước đó, cả hai đã từng có nhiều lần hợp tác với nhau trong một vài sản phẩm, nhưng phải đến bộ phim này Tiêu Chiến và Lý Thấm mới chính thức "nên duyên", đóng chính cùng nhau. Mặc dù mới lên sóng nhưng phim đã nhận được hiệu ứng tích cực từ dư luận, đạt mốc rating cực cao và được đánh giá là một bộ phim đáng xem trong tháng 6 này.

Lên sóng chưa được bao lâu, bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" của Tiêu Chiến và Lý Thấm đạt được mốc rating cực cao

Kể từ khi chính thức công chiếu, "Vùng biển trong mơ ấy" đã xác lập mức rating trung bình cực kỳ ấn tượng vượt trên 1.2%. Tập 18 của bộ phim mới đây còn cán mốc rating cao đến 1.9143% trên Khốc Vân. Trước đó, khi chưa kịp chiếu hết trên CCTV8, bộ phim đã được mua bản quyền phát sóng trên đài Đông Phương. Chưa dừng lại ở đó, mới đây có nhiều thông tin rằng CCTV1 cũng đã xếp lịch chiếu lại bộ phim này.