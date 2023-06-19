Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng

Sao quốc tế 19/06/2023 14:03

Tiêu Chiến khiến Cbiz rần rần khi chính thức công bố 'ngày trọng đại' cùng người yêu.

Bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" vừa ra mắt khán giả là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp của Tiêu Chiến cùng Lý Thấm. Trước đó, cả hai đã từng có nhiều lần hợp tác với nhau trong một vài sản phẩm, nhưng phải đến bộ phim này Tiêu Chiến và Lý Thấm mới chính thức "nên duyên", đóng chính cùng nhau. Mặc dù mới lên sóng nhưng phim đã nhận được hiệu ứng tích cực từ dư luận, đạt mốc rating cực cao và được đánh giá là một bộ phim đáng xem trong tháng 6 này.   

Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 1
Lên sóng chưa được bao lâu, bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" của Tiêu Chiến và Lý Thấm đạt được mốc rating cực cao

Kể từ khi chính thức công chiếu, "Vùng biển trong mơ ấy" đã xác lập mức rating trung bình cực kỳ ấn tượng vượt trên 1.2%. Tập 18 của bộ phim mới đây còn cán mốc rating cao đến 1.9143% trên Khốc Vân. Trước đó, khi chưa kịp chiếu hết trên CCTV8, bộ phim đã được mua bản quyền phát sóng trên đài Đông Phương. Chưa dừng lại ở đó, mới đây có nhiều thông tin rằng CCTV1 cũng đã xếp lịch chiếu lại bộ phim này. 

Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 2

Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 3
Người hâm mộ và khán giả dành nhiều lời khen về diễn xuất cũng như tạo hình mới của cả hai trong bộ phim này 

Thông tin về rating của bộ phim khiến các fan của Tiêu Chiến và Lý Thấm cực kỳ vui mừng. Những kỷ lục hiện tại mà "Vùng biển trong mơ ấy" xác lập một lần nữa chứng tỏ bộ phim rất có tiềm năng trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023. Bộ phim cũng giúp nam nữ chính là Tiêu Chiến và nữ chính Lý Thấm củng cố địa vị của mình trên mảng truyền hình.   

Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 4Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 5

Tiêu Chiến và người yêu công bố 'tin vui' sau thời gian ngắn bên nhau, fan ồ ạt tràn vào chúc mừng - Ảnh 6
Những thành tích hiện tại mà "Vùng biển trong mơ ấy" xác lập chứng tỏ bộ phim có tiềm năng trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023

"Vùng biển trong mơ ấy" lấy bối cảnh về những năm 70 ở Bắc Kinh, kể về sự trưởng thành của những thanh thiếu niên Trung Hoa thời bấy giờ là Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm), Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân), Hạ Hồng Linh (Tào Phi Nhiên), họ đã cùng nhau trải qua những bồng bột tuổi trẻ rồi cùng nhau nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ trong thời kỳ biến động của xã hội nhằm tìm ra được “vùng biển trong mơ” cho riêng mình. Bộ phim đã chính thức lên sóng kể từ ngày 1/6/2023 trên CCTV-8 và đồng bộ trên nền tảng mạng độc quyền Tencent.  

 

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Cuối cùng thì Tiêu Chiến và Lý Thấm cũng có cái kết viên mãn khiến khán giả vui mừng.

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