Vụt sáng nhờ Trần Tình Lệnh nhưng đây mới là bộ phim khiến Tiêu Chiến đổi vận

Tác phẩm Trần Tình Lệnh là bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vụt sáng. Tuy nhiên người hâm mộ phát hiện Vùng Biển Trong Mơ Ấy mới là tác phẩm thay đổi ngoạn mục sự nghiệp của nam diễn viên.

Từ khi Vùng Biển Trong Mơ Ấy được phát sóng, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông.

Từ khi Vùng Biển Trong Mơ Ấy được phát sóng, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông. Khán giả quan tâm nam tài tử về diễn xuất, độ nhập vai cũng như màn kết hợp của anh với Lý Thấm. Vùng Biển Trong Mơ Ấy là câu chuyện về sự trưởng thành của những thanh niên sống ở thập niên 70. Tuổi trẻ của họ bắt đầu từ Thập Sát Hải ở Bắc Kinh, cũng là nơi tạo ra những biến đổi trong cuộc đời mỗi người. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân) hay bất kỳ chàng trai nào đều có những bồng bột tuổi trẻ và cũng không thiếu ước mơ lẫn hoài bão, để rồi từ đó họ dần tiến bước để chạm vào thứ bản thân mong muốn.