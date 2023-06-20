Vụt sáng nhờ Trần Tình Lệnh nhưng đây mới là bộ phim khiến Tiêu Chiến đổi vận

Bộ phim khiến Tiêu Chiến giữ vững vị thế và khẳng định thực lực.
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Tác phẩm Trần Tình Lệnh là bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vụt sáng. Tuy nhiên người hâm mộ phát hiện Vùng Biển Trong Mơ Ấy mới là tác phẩm thay đổi ngoạn mục sự nghiệp của nam diễn viên.
Từ khi Vùng Biển Trong Mơ Ấy được phát sóng, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông. Khán giả quan tâm nam tài tử về diễn xuất, độ nhập vai cũng như màn kết hợp của anh với Lý Thấm. Vùng Biển Trong Mơ Ấy là câu chuyện về sự trưởng thành của những thanh niên sống ở thập niên 70. Tuổi trẻ của họ bắt đầu từ Thập Sát Hải ở Bắc Kinh, cũng là nơi tạo ra những biến đổi trong cuộc đời mỗi người. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân) hay bất kỳ chàng trai nào đều có những bồng bột tuổi trẻ và cũng không thiếu ước mơ lẫn hoài bão, để rồi từ đó họ dần tiến bước để chạm vào thứ bản thân mong muốn.
Có thể khẳng định bộ phim hợp tác cùng Lý Thấm đã giúp Tiêu Chiến bổ sung thực tích, quốc dân độ và năng lực diễn xuất cũng được công nhận. Rất có khả năng đoàn phim và nam - nữ chính sẽ được đề cử nhiều giải thưởng lớn.
Vùng Biển Trong Mơ Ấy trước khi kết thúc đã chính thức phá 30000 nhiệt độ trên nền tảng phát sóng, là bộ phim đầu tiên của 2023 phá mốc kỷ lục này. Không quá lời khi nói đây chính là "Trần Tình Lệnh thứ 2" làm thay đổi cả sự nghiệp của Tiêu Chiến.
Có thể, Tiêu Chiến được xem là thỏi nam châm hút fan hâm mộ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thành công được chứng minh qua loạt bom tấn cổ trang cũng như các tác phẩm hiện đại. Trước đó, có không ít phim Tiêu Chiến tham gia gây tranh cãi về mặt nội dung, tuy nhiên nhờ độ hot của nam tài tử, tác phẩm chuyển bại thành thắng.