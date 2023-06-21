Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 vẫn làm nên chuyện nhờ yếu tố này

Chưa chính thức đóng máy, Khánh Dư Niên 2 vẫn được rất nhiều khán giả chú ý.

Trước thời điểm đoàn phim công bố dàn cast chính, dân tình đều hiểu rõ rất khó để Tiêu Chiến tham gia mùa 2 Khánh Dư Niên, nêu không có mấy ai nấy làm bất ngờ hay đòi hỏi. Ngược lại, còn tỏ ra vô cùng mong chờ ngày Khánh Dư Niên 2 hoàn tất ghi hình, sau đó lên sóng. Bởi dù sao vai diễn Ngôn Băng Vân của Tiêu Chiến cũng chỉ là tuyến phụ, nhân tố quan trọng nhất trong phim suy cho cùng vẫn là Trương Nhược Quân - người đảm nhận vai nam chính Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên 2 hầu như vẫn giữ nguyên dàn cast cũ và thiếu mỗi Tiêu Chiến. Ngoài những diễn viên sẽ đã được điểm mặt gọi tên lúc trước, mới đây đoàn làm phim đã bật mí thêm về một số nhân vật khác, cũng xuất hiện ở Khánh Dư Niên 2, đáng chú ý trong đó có cả Kim Thần, Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng,... khiến dân tình cực kỳ phấn khích. Theo như cách nói của cư dân mạng, hiếm khi nào lại có một bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi chất lượng như vậy, quả thực rất xứng đáng để khán giả ra ngóng vào trông suốt khoảng thời gian dài.

Dàn cast phụ vô cùng chất lượng. Với khả năng diễn xuất thuộc trường phái thực lực, khán giả cho rằng Trương Nhược Quân và Lý Thấm hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với loạt đỉnh lưu. Bên cạnh đó, Khánh Dư Niên 2 có một câu chuyện mở đầu vững chắc ở Khánh Dư Niên 1 cùng với màn đầu tư nghiêm túc và kịch bản lôi cuốn, Khánh Dư Niên 2 hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Trương Nhược Quân vẫn có sức hút vô cùng lớn. Việc mời Tiêu Chiến trở lại trong phần 2 đối với nhà sản xuất Khánh Dư Niên là một việc lãng phí và không cần thiết, thứ nhất anh đã quá nổi tiếng để chấp nhận đóng vai phụ, thứ hai, giá cát-xê của anh sẽ hao phí một lượng vốn lớn đầu tư của đoàn phim. Trong khi người hâm mộ Tiêu Chiến cho rằng anh "không thèm đóng" Ngôn Băng Vân nữa, thì đại bộ phận khán giả Khánh Dư Niên cảm thấy may mắn bởi "đỡ phải xem diễn xuất gượng gạo" của anh. Vì việc này, đôi bên xảy ra không ít va chạm trên mạng xã hội.

Dàn cast Khánh Dư Niên 1. Từ một nam idol không mấy tên tuổi, Tiêu Chiến đã nhanh chóng vươn lên tầm đỉnh lưu của giới giải trí với tài nguyên phim ảnh dồi dào và hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện,… Dù sau đó phải đối diện với scandal nghiêm trọng thì sự nghiệp của ngôi sao Trần Tình Lệnh vẫn rất vững chắc. Tiêu Chiến không trở lại Khánh Dư Niên 2 là điều dễ hiểu. Đa phần dàn cast của Khánh Dư Niên 2 vẫn thuộc dạng hoành tráng có một không hai ở Cbiz, với nhiều diễn viên phụ hoặc vai khách mời thường đóng chính trong các dự án khác, kèm theo đó là trình độ diễn xuất đồng đều, đủ khả năng truyền tải những mối quan hệ và mưu mô chính trị phức tạp trong phim.

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