Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Sao quốc tế 25/06/2023 07:35

Trong Vụng trộm không thể giấu, hình tượng anh trai Tang Diên được nam diễn viên sinh năm 1996 Mã Bá Khiên thể hiện.

Những ngày gần đây, bộ phim ngôn tình "Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức lên sóng. Ngay từ bắt đầu quay phim, nhiều khán giả cảm thấy mất hứng với cách thể hiện nữ chính Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư, thậm chí từng chỉ trích anh trai Tang Diên vì phá nát nguyên tác.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, bộ phim này đã thoát khỏi bàn thua trông thấy nhờ chính vào nhân vật Tang Diên từng bị chê bai thậm tệ. Cụ thể, hình tượng anh trai Tang Diên được nam diễn viên sinh năm 1996 Mã Bá Khiên thể hiện.

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 1Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 2

Theo nguyên tác, Tang Diên sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp với đôi lông mày rậm với sống mũi cao, khi cười lên có má lúm đồng tiền. Trên người Tang Diên cũng luôn toát ra khí chất kiêu ngạo. Anh dù miệng nói lời lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thâm tình, trái tim vô cùng ấm áp.

Tuy nhiên, với Mã Bá Khiên - người đảm nhận vai diễn này bị số đông fan nguyên tác thẳng thừng chê bai tạo hình lẫn vẻ ngoài quá chênh lệch. Do đó, trước đó trong loạt ảnh của ekip, Mã Bá Khiên bị khán giả chê bai về ngoại hình, không có nhan sắc nổi bật và kém xa so với mô tả Tang Diên trong truyện. Nhiều người khẳng định anh chàng là "hố đen" sẽ khiến phim thất bại.

Song, ngược lại sau khi phim lên sóng, Mã Bá Khiên và Tang Diên lại trở thành điểm sáng lớn nhất của Vụng trộm không thể giấu. Sau 1 ngày chiếu, độ hot và độ thảo luận của nhân vật này vượt cả nữ chính Triệu Lộ Tư, cho thấy sự chú ý và "quay xe" không nhỏ của khán giả.

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 3Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 4

Hàng loạt thông tin về sự nghiệp, gia thế của nam diễn viên sinh năm 1996 được khán giả tìm kiếm, chia sẻ. Theo truyền thông, Mã Bá Khiên xuất thân trong một gia đình có bố mẹ đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Trong đó, bố anh là kiến trúc sư nổi tiếng kiêm hiệu trưởng người Trung Quốc đầu tiên nắm giữ chức vụ tại trường Đại học Nam California (Los Angeles, Mỹ). Trong khi ông ngoại Mã Bá Khiên từng là huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc.

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 5

Về ngôi sao 9X, truyền thông nhận xét, anh là người thẳng thắn, vui tính và hết mình với công việc. Năm 2017, Mã Bá Khiên từng giành giải Á quân show Minh Nhật Chi Tử. Từ đó đến nay, anh ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, có cơ hội hợp tác với Châu Chấn Nam, Giang Thục Anh, Hà Kiệt... tuy nhiên chưa thật sự tạo dấu ấn.

Bên cạnh con đường ca hát, Mã Bá Khiên lấn sân phim ảnh. Anh từng tham gia phim “Ngày chúng ta thắp sáng bầu trời”. “Thái tử phố tàu 3”, nhưng phải đến vai Tang Diên trong “Vụng trộm không thể giấu”, tên tuổi sao nam mới thật sự bứt phá.

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Vụng Trộm Không Thể Giấu chính phá 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu.

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