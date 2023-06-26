Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi

Sao quốc tế 26/06/2023 10:45

Dù gây tranh cãi thế, phim 'Vụng trộm không thể giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn đạt được những thành tích đáng nể.

Sau khi những tập đầu lên sóng, nhiều người đánh giá bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn đã sử dụng mô-típ nội dung quá cũ khi nói về chuyện thanh xuân vườn trường.

Hơn nữa, nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập.

Điểm gây tranh cãi nhất vẫn đến từ phía của Triệu Lộ Tư. Theo đó, khán giả đánh giá ngoại hình, tuổi tác cô không còn phù hợp với vai Tang Trĩ, mặc dù việc đóng những vai trẻ trung vốn là điểm mạnh của cô. Theo nguyên tác, giai đoạn đầu của nhân vật Tang Trĩ mới bước sang tuổi 13, là một cô bé học sinh cấp 2. Vậy nên, ở giai đoạn này việc ê-kíp vẫn để Triệu Lộ Tư đóng có phần chênh lệch. Khán giả cho rằng nên thay một diễn viên nhí ở giai đoạn Tang Trĩ còn trẻ để phù hợp hơn.

Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, phim vẫn đạt được những thành tích đáng nể. Trong đó, phim vượt 9.000 điểm nhiệt (tức đột hot, độ phủ sóng), đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20/6) với thành tích 1.324 điểm. Đây là điểm khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo.

Có thể nói, dù "Vụng trộm không thể giấu" có mô-típ cũ nhưng phim được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ. Hơn nữa, "Vụng trộm không thể giấu" là dự án quan trọng của Youku, được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Vậy nên, phía nhà phát hành đã dày công đầu tư mạnh truyền thông, quảng bá để phim tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi - Ảnh 2Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi - Ảnh 3

Vụng Trộm Không Thể Giấu được cải biên từ truyện gốc của Trúc Dĩ, kể về nữ chính Tang Trĩ thích thầm bạn thân của anh trai Tang Diên - Đoàn Gia Hứa từ lúc học cấp 2. Trải qua thời gian dài giấu giếm, tình cảm của Tang Trĩ càng lớn dần nhưng càng không thể nói, do sự cách biệt quá lớn của cả hai về tuổi tác, cuộc sống. 

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

Phim “Vụng trộm không thể giấu” có sự tham gia của Triệu Lộ Tư đã chính thức lên sóng chiều tối 20/6. Phim được nhiều khán giả kì vọng vì nguyên tác truyện khá nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn sao hoa ngữ sao châu á Vụng trộm không thể giấu

TIN LIÊN QUAN

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 17 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu