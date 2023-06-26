Dù gây tranh cãi thế, phim 'Vụng trộm không thể giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn đạt được những thành tích đáng nể.

Sau khi những tập đầu lên sóng, nhiều người đánh giá bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã sử dụng mô-típ nội dung quá cũ khi nói về chuyện thanh xuân vườn trường. Hơn nữa, nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập.

Điểm gây tranh cãi nhất vẫn đến từ phía của Triệu Lộ Tư. Theo đó, khán giả đánh giá ngoại hình, tuổi tác cô không còn phù hợp với vai Tang Trĩ, mặc dù việc đóng những vai trẻ trung vốn là điểm mạnh của cô. Theo nguyên tác, giai đoạn đầu của nhân vật Tang Trĩ mới bước sang tuổi 13, là một cô bé học sinh cấp 2. Vậy nên, ở giai đoạn này việc ê-kíp vẫn để Triệu Lộ Tư đóng có phần chênh lệch. Khán giả cho rằng nên thay một diễn viên nhí ở giai đoạn Tang Trĩ còn trẻ để phù hợp hơn.

Tuy nhiên, phim vẫn đạt được những thành tích đáng nể. Trong đó, phim vượt 9.000 điểm nhiệt (tức đột hot, độ phủ sóng), đồng thời ra mắt ở hạng 5 trên bảng Datawin (ngày 20/6) với thành tích 1.324 điểm. Đây là điểm khá cao so với những tác phẩm khác trong ngày đầu phát sóng. Ngoài ra, trong 4 tập phát sóng đầu tiên, phim đạt được đầy đủ 6 quảng cáo. Có thể nói, dù "Vụng trộm không thể giấu" có mô-típ cũ nhưng phim được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ. Hơn nữa, "Vụng trộm không thể giấu" là dự án quan trọng của Youku, được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Vậy nên, phía nhà phát hành đã dày công đầu tư mạnh truyền thông, quảng bá để phim tiếp cận nhiều khán giả hơn. Vụng Trộm Không Thể Giấu được cải biên từ truyện gốc của Trúc Dĩ, kể về nữ chính Tang Trĩ thích thầm bạn thân của anh trai Tang Diên - Đoàn Gia Hứa từ lúc học cấp 2. Trải qua thời gian dài giấu giếm, tình cảm của Tang Trĩ càng lớn dần nhưng càng không thể nói, do sự cách biệt quá lớn của cả hai về tuổi tác, cuộc sống.

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi Phim “Vụng trộm không thể giấu” có sự tham gia của Triệu Lộ Tư đã chính thức lên sóng chiều tối 20/6. Phim được nhiều khán giả kì vọng vì nguyên tác truyện khá nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-vung-trom-khong-the-giau-cua-trieu-lo-tu-va-tran-triet-vien-van-dat-thanh-tich-khung-du-gay-tranh-cai-595249.html