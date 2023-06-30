Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'?

Sao quốc tế 30/06/2023 15:05

“Vụng trộm không thể giấu" hiện là bộ phim chiếu mạng hot bậc nhất trong số những phim Trung Quốc lên sóng cùng thời điểm.

Mới đây, “Vụng trộm không thể giấu" hiện đã cán mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 30 giờ lên sóng, tạo kỉ lục mới trên nền tảng Youku. Đồng thời đứng Top 1 bảng xếp hạng độ thảo luận của nhiều nền tảng thống kê như Vlinkage, Datawin, Maoyan, EYE Kuyun.

Là diễn viên đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ, Triệu Lộ Tư đã dành rất nhiều công sức để quá trình quay phim diễn ra thuận lợi. Nữ diễn viên chính là người đã tìm đến các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày, kẹp tóc, ốp điện thoại và nhiều phụ kiện của bản thân đến phim trường, để phục vụ cho vai diễn của mình và đồng nghiệp Trần Triết Viễn (thủ vai nam chính Đoàn Gia Hứa).

Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 1Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 2Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng tiến cử cho đoàn phim các diễn viên phụ, tự nghĩ ra lời thoại "Vịt chiên giòn bọc khoai môn" gây sốt. Ngay cả nhạc phim cũng là do nữ diễn viên tự liên lạc với Uông Tô Lang, đề nghị song ca cùng anh.

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư vẫn còn gây tranh cãi. Khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư nhận phim theo kiểu “mì ăn liền", đóng phim mới liên tiếp mà không có thời gian nghỉ ngơi, rèn luyện kĩ năng diễn xuất, nên nhiều vai diễn của cô bị chê một màu, diễn yếu kém. Nhưng trong “Vụng trộm không thể giấu", càng về sau, Triệu Lô Tư càng chiếm được cảm tình từ người xem. 

Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 4Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 5Vì sao nói Triệu Lộ Tư dành hết tâm huyết cho phim 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 6

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về thời trung học Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) thường xuyên bị mời phụ huynh, để giải quyết phiền toái này cô quyết định nhờ anh trai đi hộ. Nhưng anh em ruột hễ gặp nhau là cà khịa, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ người bạn cùng phòng thường đến nhà chơi của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Dưới sự nhờ vả và uy hiếp của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ đến trường gặp giáo viên, vì vậy mà hai người cũng kết duyên, từ đây Đoàn Gia Hứa càng yêu mến và che chở Tang Trĩ như em gái ruột mình. Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia cách hai nơi, bởi vì một vài hiểu lầm mà quan hệ hời hợt.

Cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành, thi được vào trường học ở thành phố có Đoàn Gia Hứa như cô mong muốn, hai người mới gặp lại nhau. Tiếp xúc ngày càng thân mật, Tang Trĩ dần phát hiện cội nguồn áp lực của Đoàn Gia Hứa, cô muốn bảo vệ người anh trai luôn đối xử rất tốt với mình này, nhặt lại tình cảm thầm mến đã chôn giấu từ lâu. Bằng sự bầu bạn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần dần tháo gỡ khúc mắc, anh đã thật tâm yêu thích Tang Trĩ. Câu chuyện thầm mến hồn nhiên cuối cùng cũng nở ra một đoá hoa tình yêu xinh đẹp.

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