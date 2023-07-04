Trần Triết Viễn được Triệu Lộ Tư chăm sóc ở phim trường, dân tình 'đẩy thuyền' cuồng nhiệt hơn

Nếu như ban đầu Trần Triết Viễn bị dân tình chê bai thậm tệ khi biết anh sẽ đảm nhận vai Đoàn Gia Hứa, thì tới thời điểm hiện tại, ai nấy cũng đều phải “quay xe” gấp, khen lấy khen để vì diễn xuất tốt, ngoại hình điển trai cùng phong cách cuốn hút, thời trang của anh.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư , Trần Triết Viễn đang ngày một được khán giả đón nhận, đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng phim uy tín tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, hầu hết những bộ đồ Trần Triết Viễn mặc trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đều do Triệu Lộ Tư phối, “thánh xuyên không” ngoài việc đảm nhận vai trò diễn viên còn kiêm luôn cả stylist. Theo tiết lộ, Triệu Lộ Tư từng theo học chuyên ngành thời trang và người mẫu tại trường một trường đại học ở Đài Loan. Và thực tế đã chứng minh các bộ quần áo của Trần Triết Viễn đều được cho là hợp nhãn khán giả.

Chưa dừng tại đó, được biết Triệu Lộ Tư cũng chính là người đã tìm đến các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời còn tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày,.... để phối đồ cho mình lẫn Trần Triết Viễn.

Cách đây không lâu, có nguồn tin cho biết, trước khi Vụng Trộm Không Thể Giấu khởi quay, đạo diễn ban đầu của phim là Sa Duy Kỳ đã từ bỏ và nhập đoàn phim vì cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu không có triển vọng. Rất may sau đó đạo diễn Lý Thanh Dung, người đứng sau thành công của Cá Mực Hầm Mật đã đồng ý làm người “cầm trịch”.

Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ trong hai ngày đầu lên sóng, đã phá 10.000 điểm nhiệt độ, trở thành phim hiện đại phá 10.000 điểm nhanh nhất trên nền tảng Youku.

Vụng Trộm Không Thể Giấu xoay quanh đời sống của nữ sinh Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư đóng) từ lúc học tiểu học tới khi lên cấp ba, trưởng thành. Khi chưa đầy 14 tuổi, Tang Trĩ yêu thầm Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn đóng) - sinh viên làm thêm, là bạn của anh trai Tang Trĩ.