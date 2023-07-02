Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình

Sao quốc tế 02/07/2023 07:25

Sau khi chính thức lên sóng vào ngày 21/6, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sau khi chính thức lên sóng, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải Cổ Lực Na Trát đóng chính từng gây chú ý khi phá mốc nhiệt 23.000 chỉ trong 24h đầu tiên lên sóng. Tuy nhiên, dù có chút lép vế so với hai đối thủ là “Trường phong độ” (Bạch Kính Đình, Tống Dật đóng) và “Vụng trộm không thể giấu” (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng), nhưng phim vẫn có được cho mình tệp khán giả riêng.

Cụ thể, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” đứng thứ 4 trên bảng chỉ số của Datawin với 1.481 điểm. Trên Vlinkage, phim đứng thứ 5 trong bảng chỉ số phim chiếu mạng với 66,35 điểm, trong khi nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng của Hứa Khải cũng có vị trí tương ứng với 8,86 điểm.

Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình - Ảnh 1

Bên cạnh đó, khán giả nhận định, với một tác phẩm sở hữu cốt truyện thiên về nam tần võ hiệp và không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao, đây là thành tích khả quan. Ngoài ra, những phân cảnh võ thuật trên phim khá mượt mà. Tuy diễn xuất của Na Trát có tiến bộ hơn, song trong những phân cảnh đối diễn với Hứa Khải, cô vẫn chưa thật sự linh hoạt.

Bên cạnh đó, cốt truyện phim trong các tập gần đây có phần đơn giản, dễ đoán, chủ yếu tập trung vào cuộc chiến của Tuyết Ưng và Đại Ma thần. Câu chuyện của các nhân vật phụ không được phát triển, thiếu đi sự kết nối với khán giả. Khâu hậu kì, kĩ xảo của phim cũng bị chê qua loa, không đẹp mắt. Dù vậy, không thể phủ nhận ê-kíp phim đã rất nỗ lực để mang đến cho khán giả một tác phẩm cổ trang có hành động nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình - Ảnh 2

Gần nhất, trong buổi quảng bá cho phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ”, Hứa Khải khiến nhiều người bật cười nhưng cũng không kém phần thương cảm khi chia sẻ mong muốn bộ phim sẽ được lên hot search (xu hướng tìm kiếm) với hashtag “Tuyết Ưng lĩnh chủ xứng đáng được có một chiếc hot search”.

Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình - Ảnh 3Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình - Ảnh 4Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình - Ảnh 5

Theo đó, trong khi 2 bộ phim còn lại đều đã có hàng nghìn hot search thì “Tuyết Ưng lĩnh chủ” chỉ vỏn vẹn chưa đầy 200 hot search dù đã lên sóng được hơn một tuần. Ngoài ra, việc nhà sản xuất “lười” quảng bá cho “đứa con tinh thần” của mình cũng khiến bộ phim ngày càng trở nên kém tiếng.

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Mới đây, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhận được sự quan tâm và lập thành tích đáng nể chỉ trong 24h đầu tiên lên sóng.

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