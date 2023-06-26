'Tuyết Ưng lĩnh chủ' của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát lập kỉ lục nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 26/06/2023 13:57

Mới đây, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhận được sự quan tâm và lập thành tích đáng nể chỉ trong 24h đầu tiên lên sóng.

Dù không được quảng bá rộng rãi, nhưng “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa KhảiCổ Lực Na Trát vẫn phá mốc nhiệt 23.000 chỉ trong 24h đầu tiên lên sóng. Đây là thành tích ấn tượng, cho thấy sự đón nhận của khán giả với một tác phẩm sở hữu cốt truyện thiên về nam tần võ hiệp và không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao.

Bên cạnh đó, điểm cộng lớn mà khán giả có thể nhận thấy từ “Tuyết Ưng lĩnh chủ” ngay từ tập đầu tiên là diễn biến nhanh, nhịp phim ổn định. Câu chuyện về tuổi thơ của nam chính chỉ gói gọn trong nửa tập 1, sau đó là hành trình anh kiên trì, nỗ lực tập luyện để cứu mẹ.

Các tình tiết trong phim ở hiện tại vẫn phát triển theo hướng khá rành mạch, lôi cuốn. Mỗi khi có sự xuất hiện của nhân vật hay cấp bậc luyện võ mới, phim đều có sự giải thích rõ ràng, không đánh đố khán giả.

'Tuyết Ưng lĩnh chủ' của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát lập kỉ lục nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 1'Tuyết Ưng lĩnh chủ' của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát lập kỉ lục nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2

Với tác phẩm này, Hứa Khải có sự tiến bộ hơn về kĩ năng diễn xuất. Nam diễn viên được khen hợp và điển trai trong tạo hình cổ trang của nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng. Trong đó, phân cảnh Tuyết Ưng gặp lại mẹ sau 10 năm được khán giả khen đắt giá.

Bên cạnh đó, những phân cảnh hành động của anh và Cổ Lực Na Trát trong phim cũng khá đẹp mắt. Tuy nhiên, diễn xuất của mĩ nhân sinh năm 1992 ở dự án này vẫn chưa có nhiều sự cải thiện. Trên màn ảnh, cô xuất hiện xinh đẹp nhưng chưa thực sự ăn ý với bạn diễn.

Tuy nhiên, bối cảnh, màu phim lẫn kĩ xảo chưa đẹp mắt. Trong đó, bối cảnh bị chê bai nhiều nhất là ở nhà của nam chính. Người xem kì vọng điều này sẽ được cải thiện trong các tập phim tiếp theo.

'Tuyết Ưng lĩnh chủ' của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát lập kỉ lục nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 3

“Tuyết Ưng lĩnh chủ” xoay quanh Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã phải chịu cảnh đơn côi, sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ bị bắt giam. Khi lớn lên, anh quyết định “tầm sư học đạo” để có cơ hội cứu mẹ thoát khỏi nhà lao. Trong quá trình này, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ.

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều cửa ải sinh tử, họ nảy sinh tình cảm, kết thành phu thê và thực hiện sứ mệnh bảo vệ Hạ Tộc. Sau cùng, Tuyết Ưng đã trở thành Tuyết Ưng lĩnh chủ.

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Mới đây, hai phim truyền hình “Vụng trộm không thể giấu” và “Tuyết Ưng lĩnh chủ” đã chính thức ấn định ngày lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải Cổ Lực Na Trát sao hoa ngữ sao châu á Tuyết Ưnng lĩnh chủ

TIN LIÊN QUAN

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Hứa Khải đối đầu với Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, liệu bộ phim nào có lợi thế hơn?

Những bất lợi của Đàm Tùng Vận khi 'nên duyên' cùng Hứa Khải sau thành công của 'Quy lộ'

Những bất lợi của Đàm Tùng Vận khi 'nên duyên' cùng Hứa Khải sau thành công của 'Quy lộ'

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải?

Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải?

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều?

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều?

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười'

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười'

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu