Bên cạnh đó, điểm cộng lớn mà khán giả có thể nhận thấy từ “Tuyết Ưng lĩnh chủ” ngay từ tập đầu tiên là diễn biến nhanh, nhịp phim ổn định. Câu chuyện về tuổi thơ của nam chính chỉ gói gọn trong nửa tập 1, sau đó là hành trình anh kiên trì, nỗ lực tập luyện để cứu mẹ.

Dù không được quảng bá rộng rãi, nhưng “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát vẫn phá mốc nhiệt 23.000 chỉ trong 24h đầu tiên lên sóng. Đây là thành tích ấn tượng, cho thấy sự đón nhận của khán giả với một tác phẩm sở hữu cốt truyện thiên về nam tần võ hiệp và không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao.

Các tình tiết trong phim ở hiện tại vẫn phát triển theo hướng khá rành mạch, lôi cuốn. Mỗi khi có sự xuất hiện của nhân vật hay cấp bậc luyện võ mới, phim đều có sự giải thích rõ ràng, không đánh đố khán giả.

Với tác phẩm này, Hứa Khải có sự tiến bộ hơn về kĩ năng diễn xuất. Nam diễn viên được khen hợp và điển trai trong tạo hình cổ trang của nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng. Trong đó, phân cảnh Tuyết Ưng gặp lại mẹ sau 10 năm được khán giả khen đắt giá.

Bên cạnh đó, những phân cảnh hành động của anh và Cổ Lực Na Trát trong phim cũng khá đẹp mắt. Tuy nhiên, diễn xuất của mĩ nhân sinh năm 1992 ở dự án này vẫn chưa có nhiều sự cải thiện. Trên màn ảnh, cô xuất hiện xinh đẹp nhưng chưa thực sự ăn ý với bạn diễn.

Tuy nhiên, bối cảnh, màu phim lẫn kĩ xảo chưa đẹp mắt. Trong đó, bối cảnh bị chê bai nhiều nhất là ở nhà của nam chính. Người xem kì vọng điều này sẽ được cải thiện trong các tập phim tiếp theo.

“Tuyết Ưng lĩnh chủ” xoay quanh Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã phải chịu cảnh đơn côi, sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ bị bắt giam. Khi lớn lên, anh quyết định “tầm sư học đạo” để có cơ hội cứu mẹ thoát khỏi nhà lao. Trong quá trình này, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ.

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều cửa ải sinh tử, họ nảy sinh tình cảm, kết thành phu thê và thực hiện sứ mệnh bảo vệ Hạ Tộc. Sau cùng, Tuyết Ưng đã trở thành Tuyết Ưng lĩnh chủ.