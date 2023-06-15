Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười'

Sao quốc tế 15/06/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt trạng thái của Hứa Khải khi tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất đã khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười'.

Thời gian gần đây, chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 5 đã bắt đầu ghi hình. Chương trình gây chú ý khi có sự góp mặt của Hứa KhảiDương Mịch. Được biết, trước đó, cặp đôi từng nên duyên trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Chính vì thế, màn tái hợp của 2 diễn viên khiến chương trình nhận về nhiều sự quan tâm.

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc 'tấu hề' của Hứa Khải khi tham gia chương trình này. Theo đó, nhiều dân tình nhận định rằng anh chàng chỉ chỉ có ba động tác cơ bản là quỳ, bò và trườn. Khi thấy NPC (một nhân vật phụ do máy tính điều khiển) yếu thì anh chàng mới dũng cảm đứng lên được một lần. Tuy nhiên, mới đứng được 1 giây thì đèn tắt cái bụp khiến anh chàng sợ đến mức ngồi sụp xuống ôm đầu.

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười' - Ảnh 2Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười' - Ảnh 3

Nhiều khán giả không khỏi cười xỉu trước sự nhát gan của Hứa Khải và cho rằng trông rất tấu hề. Khi tham gia Trốn Thoát Khỏi Mật Thất ở mùa trước với vai trò khách mời, Hứa Khải từng lọt top hot tìm kiếm với từ khóa khóa “Sự khác biệt của Hứa Khải trước và sau khi chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất”.

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười' - Ảnh 4

Theo đó, qua hình ảnh các fan tại hiện trường chụp được, Hứa Khải trước khi chơi game vẫn còn là chàng mỹ nam điển trai, tươi sáng tràn đầy sức sống. Thế nhưng sau khi bức qua cửa cuối cùng, Hứa Khải đi ra với hình ảnh vô cùng nhếch nhác, trông không còn tí sức lực nào cả. Theo lời kể từ fan tại trường quay, tổ chương trình sau khi ghi hình xong đã phải gọi ekip ra để dìu nam diễn viên, thậm chí còn đặc biệt dặn dò thêm rằng anh chàng trông có vẻ rất hoảng sợ.

Trạng thái của Hứa Khải khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười' - Ảnh 5

Câu chuyện dở khóc dở cười của Hứa Khải thời điểm đó đã thu hút được sự chú ý khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam diễn viên đã tự lên tiếng đính chính cho bản thân trên mạng xã hội rằng: “Hứa Khải không nhát gan! Bịa đặt! Đừng có tung tin đồn. Là ai sợ vậy, là ai?”, khiến dân tình càng thêm trêu chọc anh rằng: “Hứa Khải không phục, Hứa Khải phải đính chính”.

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Từ khóa:   Hứa Khải Trốn Thoát Khỏi Mật Thất Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz

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