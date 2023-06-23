Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã tung poster mới vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Cặp đôi xuất hiện trong khung cảnh yên bình, đầy thơ mộng trong chuyến đi dã ngoại. Qua nhan sắc của cả 2 trong hình ảnh này, visual nhan sắc không có ‘dấu hiệu’ chênh lệch tuổi tác mà vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Trước đó, trong poster vào dịp lễ tình nhân 520 của Trung Quốc, khoảnh khắc Hứa Khải nhấc bổng Đàm Tùng Vận từng khiến dân tình không khỏi nháo nhào vì quá đậm chất ngôn tình. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng visual của cặp chị - em này vẫn khiến dân tình phát sốt vì độ đẹp đôi và chemistry tràn màn hình.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Được biết, bộ phim sẽ dự kiến sẽ phát sóng vào quý 2 năm 2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của Quy Lộ. Theo đó, truyền thông đánh giá cao sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận. Dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả.

Dù vậy, việc Đàm Tùng Vận luôn chọn các vai diễn có tính cách thông minh, hoạt bát cũng khiến hình ảnh của cô phần nào bị đóng khung. Đây được xem là gánh nặng của nữ diễn viên khi trở lại trong thời gian tới. Nhiều khán giả kì vọng, nữ diễn viên sớm thoát khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những vai diễn đột phá, cá tính hơn để có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả “nhớ mãi không quên”.