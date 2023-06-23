Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Sao quốc tế 23/06/2023 10:04

Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã tung poster mới vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Nhiều khán giả nhận định visual nhan sắc của cả 2 không có ‘dấu hiệu’ chênh lệch tuổi tác mà vô cùng 'xứng đôi vừa lứa'.

Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng VậnHứa Khải đóng chính đã tung poster mới vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Cặp đôi xuất hiện trong khung cảnh yên bình, đầy thơ mộng trong chuyến đi dã ngoại. Qua nhan sắc của cả 2 trong hình ảnh này, visual nhan sắc không có ‘dấu hiệu’ chênh lệch tuổi tác mà vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 1

Trước đó, trong poster vào dịp lễ tình nhân 520 của Trung Quốc, khoảnh khắc Hứa Khải nhấc bổng Đàm Tùng Vận từng khiến dân tình không khỏi nháo nhào vì quá đậm chất ngôn tình. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng visual của cặp chị - em này vẫn khiến dân tình phát sốt vì độ đẹp đôi và chemistry tràn màn hình.

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 2

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Được biết, bộ phim sẽ dự kiến sẽ phát sóng vào quý 2 năm 2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của Quy Lộ. Theo đó, truyền thông đánh giá cao sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận. Dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả.

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 3

Dù vậy, việc Đàm Tùng Vận luôn chọn các vai diễn có tính cách thông minh, hoạt bát cũng khiến hình ảnh của cô phần nào bị đóng khung. Đây được xem là gánh nặng của nữ diễn viên khi trở lại trong thời gian tới. Nhiều khán giả kì vọng, nữ diễn viên sớm thoát khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những vai diễn đột phá, cá tính hơn để có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả “nhớ mãi không quên”.

Đàm Tùng Vận và 'tình trẻ' Hứa Khải lộ khoảnh khắc tình cảm tràn màn hình vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc

Đàm Tùng Vận và 'tình trẻ' Hứa Khải lộ khoảnh khắc tình cảm tràn màn hình vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền poster đầy 'mật ngọt' của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được đoàn phim Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời tung ra nhân ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Hứa Khải Em Đẹp Hơn Ánh Sao sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận và 'tình trẻ' Hứa Khải lộ khoảnh khắc tình cảm tràn màn hình vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc

Đàm Tùng Vận và 'tình trẻ' Hứa Khải lộ khoảnh khắc tình cảm tràn màn hình vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp 'vận đen', phim sắp ra rạp bị khán giả đòi tẩy chay vì một lý do không ngờ?

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp 'vận đen', phim sắp ra rạp bị khán giả đòi tẩy chay vì một lý do không ngờ?

Trái ngược với vẻ ngoài yêu đời, Đàm Tùng Vận từng chịu nỗi đau mất mẹ đột ngột, kẻ gây tai nạn chỉ chịu hình phạt nhẹ vì có thế lực

Trái ngược với vẻ ngoài yêu đời, Đàm Tùng Vận từng chịu nỗi đau mất mẹ đột ngột, kẻ gây tai nạn chỉ chịu hình phạt nhẹ vì có thế lực

Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn

Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bị tố cố tình xào couple qua một điểm không ngờ?

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bị tố cố tình xào couple qua một điểm không ngờ?

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 36 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 36 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu