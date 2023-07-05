Ở bảng hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội Weibo, từ khoá “Hôm nay Ngọc Cốt dao lên sóng" chiếm lĩnh vị trí số 1 với hơn 9 triệu lượt bài.

kể từ khi phát sóng, “Ngọc Cốt dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã phá mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng chỉ sau 5 giờ lên sóng, trở thành bộ phim phá 27.000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên Tencent Video. Trên Maoyan, “Ngọc Cốt dao" đứng Top 1 nhiệt độ và phá mốc 9.800 điểm ngay ngày đầu.

Bên cạnh đó, trong ngày đầu, “Ngọt Cốt dao" lọt vào Top 8 bảng xếp hạng nhiệt độ do Datawin thống kê, và Top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ phim chiếu mạng do Vlinkage tổng hợp. Đáng chú ý, nhân vật nam chính Thời Ảnh do Tiêu Chiến thủ vai lập tức soán ngôi Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư (phim Vụng trộm không thể giấu) để leo lên Top 1 bảng xếp hạng chỉ số nhân vật phim của Vlinkage với điểm số ấn tượng 9,24.

Thời Ảnh chính thức gia nhập danh sách 16 nhân vật phim phá 9 điểm trên Vlinkage trong năm 2023. Trước đó, nhân vật Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến phim “Vùng biển trong mơ ấy" cũng đạt 9,34 điểm Vlinkage.

Theo cập nhật mới nhất của Vlinkage ngày 3.7, “Ngọc Cốt dao" tăng 2 bậc, vượt mặt “Vụng trộm không thể giấu" để chiếm lĩnh vị trí số 1 bảng xếp hạng nhiệt độ phim chiếu mạng.

Ở danh sách của Datawin, “Ngọc cốt dao" tăng 5 bậc, đứng vị trí số 3 chỉ sau “Vụng trộm không thể giấu" và “Trường phong độ". Nhân vật Thời Ảnh vẫn giữ phong độ Top 1 bảng xếp hạng nhân vật phim có nhiệt độ cao nhất của Vlinkage. Điểm số tăng từ 9,24 lên 9,31 điểm.

Ngọc Cốt Dao kể về thế tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc Xích Chu Nhan (Nhậm Mẫn) nhiệt tình trượng nghĩa, nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau ba năm. Quy Tà dâng lên, Không Tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên - Chỉ Uyên chính là Hải hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm Ngọc Cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm.