kể từ khi phát sóng, “Ngọc Cốt dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã phá mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng chỉ sau 5 giờ lên sóng, trở thành bộ phim phá 27.000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên Tencent Video. Trên Maoyan, “Ngọc Cốt dao" đứng Top 1 nhiệt độ và phá mốc 9.800 điểm ngay ngày đầu.

Bên cạnh đó, trong ngày đầu, “Ngọt Cốt dao" lọt vào Top 8 bảng xếp hạng nhiệt độ do Datawin thống kê, và Top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ phim chiếu mạng do Vlinkage tổng hợp. Đáng chú ý, nhân vật nam chính Thời Ảnh do Tiêu Chiến thủ vai lập tức soán ngôi Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư (phim Vụng trộm không thể giấu) để leo lên Top 1 bảng xếp hạng chỉ số nhân vật phim của Vlinkage với điểm số ấn tượng 9,24.