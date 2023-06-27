Lý do dân tình tiếc nuối khi Tiêu Chiến vắng mặt trong dự án 'Khánh dư niên 2'

Mới đây, khi đoàn phim công bố phần 2, nhiều người háo hức mong đợi với dàn diễn viên gây sốt phần 1 đều được ê-kíp đưa trở lại phần 2 như: Phạm Nhàn (diễn viên Trương Nhược Quân), Lâm Uyển Nhi (diễn viên Lý Thấm), Khánh Đế (diễn viên Trần Đạo Minh), Trần Bình Bình (diễn viên Ngô Cương), Phạm Kiện (diễn viên Cao Thự Quang), Phạm Tư Triết (diễn viên Quách Kỳ Lân), Nhị Hoàng tử (diễn viên Lưu Đoan Đoan), Trưởng công chúa (diễn viên Lý Tiểu Nhiễm), Phạm Nhược Nhược (diễn viên Tống Dật), Hải Đường Đóa Đóa (diễn viên Tân Chỉ Lôi)...

"Khánh dư niên" từng là bộ phim cổ trang gây chú ý khi tung phần 1. Phim cũng là bước đệm cho nhiều ngôi sao Hoa ngữ thành danh sau này, trong đó có Tiêu Chiến .

Bên cạnh đó, để tạo sự hấp dẫn, mới lạ, ê-kíp của phim cũng bất ngờ công bố một số nhân vật mới. Ngoài diễn viên Ngô Hạnh Kiện, bất ngờ được đoàn phim công bố thay thế Tiêu Chiến vào vai Ngôn Băng Vân ở " Khánh dư niên 2 ". Dù đây là vai phụ nhưng Ngôn Băng Vân lại có vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn.

Lí do Tiêu Chiến không đóng phần 2 của phim đã được khán giả dự đoán trước đó. Nguyên nhân vì ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đã là cái tên được săn đón hàng đầu Hoa ngữ nên anh không còn mặn mà để đóng một vai phụ trong dự án cổ trang này.

Thêm nữa, nếu mời Tiêu Chiến, đoàn phim phải chi một khoản thù lao khá lớn, thậm chí cát xê của anh còn vượt cả những vai chính trong phim. Điều này sẽ lãng phí tài nguyên diễn xuất của nam tài tử khi anh chỉ đóng một vai phụ.

Điều này chứng tỏ sức hút rất lớn của Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại. Việc mất đi Tiêu Chiến, có thể "Khánh dư niên 2" sẽ mất đi phần nào sức hút.