Vì sao nói 'Hậu Lãng' là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư?

Theo truyền thông, hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ vừa công bố điểm chất lượng trên trang Douban. Trong đó, bộ phim “Hậu lãng” do Ngô Cương, Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu đóng chính đạt số điểm thấp không ngoài dự đoán với 3,9 điểm cùng hơn 64.000 lượt đánh giá. Trong đó có tới 61,5% được vote 1 sao. Điều này cho thấy khán giả không đánh giá cao “Hậu lãng”.

Bên dưới phần đánh giá, khán giả để lại bình luận đây là tác phẩm đáng quên nhất trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư vì từ kịch bản thiếu thực tế, sai kiến thức y học, thì diễn xuất, tương tác với bạn diễn của cô đều không thuyết phục người xem. Thời điểm phát sóng, phim nhận hàng loạt chỉ trích vì kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo.