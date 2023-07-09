Vì sao nói 'Hậu Lãng' là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư?

Bộ phim “Hậu lãng” do Ngô Cương, Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu đóng chính đạt số điểm thấp không ngoài dự đoán với 3,9 điểm cùng hơn 64.000 lượt đánh giá.
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Theo truyền thông, hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ vừa công bố điểm chất lượng trên trang Douban. Trong đó, bộ phim “Hậu lãng” do Ngô Cương, Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu đóng chính đạt số điểm thấp không ngoài dự đoán với 3,9 điểm cùng hơn 64.000 lượt đánh giá. Trong đó có tới 61,5% được vote 1 sao. Điều này cho thấy khán giả không đánh giá cao “Hậu lãng”.
Bên dưới phần đánh giá, khán giả để lại bình luận đây là tác phẩm đáng quên nhất trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư vì từ kịch bản thiếu thực tế, sai kiến thức y học, thì diễn xuất, tương tác với bạn diễn của cô đều không thuyết phục người xem. Thời điểm phát sóng, phim nhận hàng loạt chỉ trích vì kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo.
Truyền thông chê Triệu Lộ Tư đóng “10 phim như 1”. Do thiếu kinh nghiệm, không nghiên cứu kĩ kịch bản, nhân vật Tôn Đầu Đầu khiến nữ diễn viên bộc lộ hàng loạt điểm yếu từ cách thoại như trả bài cho đến biểu cảm trên gương mặt luôn bị cường điệu... Điều này khiến danh tiếng Triệu Lộ Tư bị ảnh hưởng xấu.
Tuy nhiên, sau khi phim thanh xuân vườn trường - “Vụng trộm không thể giấu” đóng cùng Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên lên sóng, tên tuổi của Triệu Lộ Tư được chú ý trở lại. Với kịch bản nhẹ nhàng, không drama, phim ghi điểm ở những tình tiết ngọt ngào, giải trí, phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim đơn giản và mong muốn được giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng.
Nhờ vậy, phim liên tiếp lập nhiều kỉ lục như phá kỉ lục 10 tỉ lượt xem trên Douyin, đứng đầu trong top phim được thảo luận nhiều nhất trên Datawin, Vlinkage, chỉ số nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng liên tiếp phá 9 điểm... “Vụng trộm không thể giấu” đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Trần Triết Viễn và đặc biệt là Triệu Lộ Tư. Bởi thực tế, sau tác phẩm thất bại “Hậu lãng”, dự án này giúp cô củng cố lại vị trí tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 hot nhất. .