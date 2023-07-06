Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Sau khi phim lên sóng được 6 tập, đoàn làm phim “Khói lửa nhân gian của tôi” tiếp tục tung poster phim vô cùng hấp dẫn. Đáng chú ý, cảnh Dương Dương và Vương Sở Nhiên hôn nhau “cực cháy” khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt, xấu hổ.

Dù vậy, sự ăn ý lẫn ngoại hình của Dương Dương và bạn diễn Vương Sở Nhiên đang nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Trên màn ảnh, Dương Dương được khen đẹp trai trong mọi khung hình, tuy nhiên, khán giả nhận xét nam diễn viên chưa thật sự giống với hình ảnh Tống Diệm trong nguyên tác. Bên cạnh đó, diễn xuất và biểu cảm của Dương Dương chưa cho thấy nhiều sự tiến bộ, dù ở dự án này, anh phải hóa thân 2 thời điểm - khi là học sinh và khi đã trưởng thành. Thời cấp 3, Tống Diệm xuất hiện với tính cách năng động, có phần láu cá, bất cần. Trong khi hiện tại, anh trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh lùng hơn.

Ngoài chuyện tình cảm, nội dung phim “Khói lửa nhân gian của tôi” có lồng ghép những yếu tố cứu hộ cứu nạn phòng cháy chữa cháy và chữa bệnh cứu người. Các tình tiết hỏa hoạn, cháy nổ, cứu hộ tai nạn cao tầng, hiện trường tai nạn giao thông... được đầu tư về dàn dựng.

“Khói lửa nhân gian của tôi” được đạo diễn bởi Lý Mộc Qua (Đông Cung, Tư Đằng, Như Nguyệt), xoay quanh câu chuyện tình yêu “gương vỡ lại lành” của nữ bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) và chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương). Cả hai từng là bạn học thời trung học và dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, tình yêu của họ không được như ý nguyện, phải trải qua những sóng gió, gian truân và không thể tiếp tục bên nhau.

10 năm sau đó, Hứa Thẩm - Tống Diệm gặp lại và nhiều lần chạm mặt khi họ cùng nhau làm việc để bảo vệ thành phố nơi mình sống. Ngoài ra, vì vẫn còn tình cảm với Tống Diệm nên Hứa Thấm nỗ lực tìm cách ở bên anh một lần nữa, mặc cho anh luôn buông những lời lạnh lùng.