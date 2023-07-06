Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới

Sao quốc tế 06/07/2023 12:11

Mặc dù trải qua nhiều ồn ào về đời tư trong thời gian qua, song Dương Dương vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với bộ phim vừa được lên sóng.

Dương Dương sinh năm 1991, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ. Anh được khán giả biết đến với vai diễn Tào Thực trong phim truyền hình "Tân Lạc Thần". Dương Dương vụt sáng, khuấy động màn ảnh nhỏ khi tham gia vào siêu phẩm chuyển thể "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trong vai nam thần IT Tiêu Nại. Đây là bộ phim đưa tên tuổi của anh trở thành một trong tứ đại đỉnh lưu hàng đầu Cbiz.

Nhan sắc của Dương Dương từ lúc bước vào nghề cho đến hiện tại không chê vào đâu được, mỹ nam luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Ngoại trừ khả năng diễn xuất có lẽ cần trau dồi thêm một chút, nhưng với nhan sắc cực phẩm, trẻ mãi không già của mình, Dương Dương vẫn luôn gây bão cộng đồng mạng với thần thái khí chất, ngoại hình "thanh xuân vườn trường" như xé sách bước ra. Do vậy, những dự án phim hay sự kiện mà anh tham gia vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm. 

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới - Ảnh 1
Mặc dù trải qua nhiều ồn ào về đời tư trong thời gian qua, song Dương Dương vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa được lên sóng tối 5/7

 

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới - Ảnh 2
Nhan sắc cực phẩm của Dương Dương trong bộ phim mới nhận được nhiều sự khen ngợi

Mới đây, tối 5/7, bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương - Vương Sở Nhiên thủ vai đã chính thức phát sóng những tập đầu tiên trên Mango TV.  Chỉ sau 6 tập phát sóng trong ngày đầu tiên, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo đó, Dương Dương nhanh chóng lập kỉ lục trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh - theo bảng thống kê hằng ngày của Vlinkage. Trước đó, bộ phim gây chú ý khi vượt mốc 3 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng.

Bên cạnh đó, thành tích phim trong ngày 6/7 cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Cụ thể, theo chỉ số truyền thông Vlinkage: chỉ số nhân vật: 9.07 (No.3), chỉ số phim: 75.28 (No.1); theo chỉ số ảnh hưởng toàn mạng Datawin: phim “Khói lửa nhân gian của tôi” đạt 1.061 (No.7), chỉ số đóng góp cá nhân của nhân vật Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) chiếm 50%. 

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới - Ảnh 3

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới - Ảnh 4
Trong "Khói lửa nhân gian của tôi", Dương Dương vào vai Tống Diệm, chàng lính cứu hỏa dũng cảm, gan dạ

 

 

Phim "Khói lửa nhân gian của tôi" được cải biên từ tiểu thuyết "Một tòa thành đang chờ anh" của tác giả Cửu Nguyệt Hi. "Khói lửa nhân gian của tôi" xoay quanh chuyện tình yêu của Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai) - cô gái mồ côi từ nhỏ và được một gia đình khác nhận nuôi và Tống Diệm (Dương Dương đóng thủ vai) - chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Hai người đã từng yêu nhau, nhưng lại bị gia đình phản đối, buộc phải rời xa nhau. 

Sau 10 năm gặp lại, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ thông minh. Lúc này, Tống Diệm lại là anh lính cứu hỏa dũng cảm, gan dạ. Vì vẫn còn tình cảm với Tống Diệm nên dù Tống Diệm luôn buông những lời lạnh lùng, Hứa Thấm vẫn quyết tâm ở bên anh một lần nữa. Cùng làm việc với nhau, nhiều lần vào sinh ra tử khiến giữa họ một lần nữa nảy sinh tình cảm.

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới - Ảnh 5
Chỉ sau 6 tập phát sóng trong ngày đầu tiên, Dương Dương nhanh chóng lập kỉ lục trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh - theo bảng thống kê hằng ngày của Vlinkage

Dù chỉ vừa mới công chiếu được 6 tập đầu tiên, nhưng với thành tích hiện tại, có thể thấy Dương Dương vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ mặc dù trải qua nhiều ồn ào về chuyện tình cảm trong thời gian qua. Hiện khán giả vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của Dương Dương qua bộ phim lần này. 

 

 

 

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính bất ngờ phát tín hiệu chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ.

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