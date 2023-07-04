Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên tung loạt poster trước giờ phim lên sóng

Mới đây, đoàn phim tiếp tục chiêu đãi fan với loạt poster dàn diễn viên khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, Dương Dương gây ấn tượng với vẻ đẹp phong trần mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, trầm tĩnh. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên xuất hiện ở poster là hình ảnh bác sĩ đang trong kíp mổ, đầu đội mũ và đeo khẩu trang phẫu thuật. Dù không để lộ gương mặt nhưng thông qua ánh mắt tập trung cũng đủ cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ bên trong con người của nữ bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên).

Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đang là một trong những dự án được đông đảo khán giả mong chờ.

Dương Dương là một trong những "tứ đại đỉnh lưu" (4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu nhất) của giới giải trí Trung Quốc. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi", "thần tiên tỉ tỉ thế hệ mới" với ngoại hình kiêu sa. Ngoài ra nữ diễn viên cũng là ngôi sao được đánh giá có khả năng diễn xuất tốt.

Bên cạnh poster hai nhân vật chính, đoàn phim cũng tung loạt poster của dàn nhân vật phụ như: Ngụy Đại Huân, Trương Bân Bân, Vương Ngạn Lâm, Dương Siêu Việt, Trương Nguyệt, Trần Cẩn, Hồ Khả, Bạch Phàm, Phạm Minh,...

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Phim xoay quanh câu chuyện về Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trong những ngày tháng lặng lẽ đó, Hứa Thấm gặp được Tống Diệm (Dương Dương), chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống cao cả. Cũng giống như bao cặp đôi khác, tình yêu của họ có lúc êm đềm, lúc sóng gió, lúc tranh cãi và cuối cùng là chia tay.

Nhiều năm sau gặp lại, hai người đã trở thành trạm trưởng phòng cháy chữa cháy và bác sĩ khoa cấp cứu. Trong nhiều lần khẩn cấp cứu viện, hai người luôn giữ vững vị trí công tác và trách nhiệm của mình, sự phối hợp chặt chẽ dần hoà tan khoảng cách đông cứng. Hai người gánh vác trách nhiệm to lớn, cuối cùng đã nguyện ý dùng chân thành để sưởi ấm cho nhau