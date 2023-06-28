Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ

Bộ phim cổ trang "Khánh dư niên" phần 1 từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi bắt đầu công chiếu năm 2019. Nối tiếp thành công phần 1, mới đây đoàn làm phim đã chính thức thông báo dàn cast phần 2 khiến nhiều người háo hức mong đợi. Các vai diễn và diễn viên gây sốt phần 1 đều được ê-kíp đưa trở lại phần 2 như: Lâm Uyển Nhi (diễn viên Lý Thấm), Trưởng công chúa (diễn viên Lý Tiểu Nhiễm), Phạm Nhàn (diễn viên Trương Nhược Quân), Khánh Đế (diễn viên Trần Đạo Minh), Phạm Nhược Nhược (diễn viên Tống Dật),..

Điều đáng chú ý là trong hình ảnh đoàn làm phim chia sẻ, người hâm mộ nhanh tay phát hiện ra "tình mới" Dương Dương cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này. Ở phần 1, phim có cái kết mở, gợi sự tò mò cho người xem. Trong "Khánh dư niên 2" này, Lý Thấm là nữ chính nên sẽ có nhiều đất diễn hơn.