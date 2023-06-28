Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ

Sao quốc tế 28/06/2023 15:17

Thông tin 'tình mới' Vương Sở Nhiên 'đụng độ' bạn diễn duy nhất từng được Dương Dương yêu công khai khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Bộ phim cổ trang "Khánh dư niên" phần 1 từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi bắt đầu công chiếu năm 2019. Nối tiếp thành công phần 1, mới đây đoàn làm phim đã chính thức thông báo dàn cast phần 2 khiến nhiều người háo hức mong đợi. Các vai diễn và diễn viên gây sốt phần 1 đều được ê-kíp đưa trở lại phần 2 như: Lâm Uyển Nhi (diễn viên Lý Thấm), Trưởng công chúa (diễn viên Lý Tiểu Nhiễm), Phạm Nhàn (diễn viên Trương Nhược Quân), Khánh Đế (diễn viên Trần Đạo Minh), Phạm Nhược Nhược (diễn viên Tống Dật),..

Điều đáng chú ý là trong hình ảnh đoàn làm phim chia sẻ, người hâm mộ nhanh tay phát hiện ra "tình mới" Dương Dương cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này. Ở phần 1, phim có cái kết mở, gợi sự tò mò cho người xem. Trong "Khánh dư niên 2" này, Lý Thấm là nữ chính nên sẽ có nhiều đất diễn hơn. 

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 1
Tạo hình của Lý Thấm trong vai Lâm Uyển Nhi

 

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 2
Tạo hình của Vương Sở Nhiên trong "Khánh dư niên 2"

Thời gian qua, tin đồn soái ca Tiêu Nại hẹn hò cùng đàn em Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Tuy có nhiều hình ảnh bằng chứng, cho rằng cặp đôi qua đêm cùng nhau ở khách sạn nhưng Dương Dương - Vương Sở Nhiên và phòng làm việc của cả hai đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào.

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 3

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 4
Lý Thấm là bạn diễn duy nhất từng được Dương Dương yêu công khai

Được biết, trong danh sách "người yêu" tin đồn của Dương Dương, khán giả nhận ra Lý Thấm từng là người được Dương Dương yêu công khai. Cả hai gặp gỡ nhau lần đầu thông qua bộ phim cổ trang "Tân Hồng Lâu Mộng" ra mắt vào năm 2010. Sau khi nảy sinh tình cảm, cặp chị em đã quyết định hẹn hò. Tuy nhiên, không lâu sau đó cặp đôi khiến nhiều fan hâm mộ nuối tiếc khi chính thức “đường ai nấy đi” và không còn bất kỳ liên lạc nào nữa sau chia tay.

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 5

Xôn xao thông tin Vương Sở Nhiên 'đụng mặt' tình cũ Dương Dương, phản ứng của hai mỹ nhân mới khiến khán giả bất ngờ - Ảnh 6
Những hình ảnh thân mật của cặp đôi Dương Dương - Lý Thấm thời trẻ

Hiện tại, thông tin "tình mới" Vương Sở Nhiên "đụng độ" bạn diễn duy nhất từng được Dương Dương yêu công khai khiến dân tình không khỏi xôn xao.    

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính bất ngờ phát tín hiệu chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ.

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