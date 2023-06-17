Dương Dương đẹp trai ngời ngời, đỏ rực tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Dương đốn tim người hâm mộ với ngoại hình chuẩn nam thần.
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Mới đây, Dương Dương đã có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan theo khuôn khổ khách mời của nhãn hàng. Được biết, lần này anh đến với tư cách là khách mời đặc biệt cho thương hiệu thời trang Valentino. Dương Dương Dương diện bộ vest đỏ đen đốt cháy mọi ánh nhìn.
Dương Dương được biết đến là một diễn viên sở hữu độ hot cực cao từ xưa giờ. Dương Dương sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa vũ đạo Học viện nghệ thuật Quân Đội. Nhiều năm theo nghề múa đã rèn luyện cho anh tấm lưng thẳng đứng, tư thế, dáng đi của nam diễn viên vẫn luôn ngay ngắn, chỉnh tề tạo cho người nhìn cảm giác tràn đầy năng lượng.
Trang iFeng đánh giá nam diễn viên là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, yêu nghề, hình ảnh sạch, trong khi đó, nỗ lực diễn xuất của anh vẫn gần đây đã được ghi nhận. Trong năm qua, Dương Dương liên tục xuất hiện trong các sự kiện cho các nhãn hàng lớn đình đám thế giới.
Những tác phẩm gần đây như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Thả Thính Thiên Hạ,... netizen đã có thể thở phào trước màn thể hiện tiến bộ vượt bậc của anh chàng. Việc quyết tâm chuyển hình trong những dự án mới càng khiến người hâm mộ thêm trông đợi vào những bộ phim tiếp theo của sao nam điển trai trong thời gian tới.
Dương Dương từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng" (4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc) gồm Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Tuy nhiên, trong khi Lý Dịch Phong dần chuyển sang đóng các tác phẩm chính kịch, Lộc Hàm được công nhận về sự tiến bộ trong diễn xuất, Dương Dương vẫn mãi đặt chân tại địa hạt ngôn tình.