Dương Dương đẹp trai ngời ngời, đỏ rực tại Tuần lễ thời trang Milan

Mới đây, Dương Dương đã có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan theo khuôn khổ khách mời của nhãn hàng. Được biết, lần này anh đến với tư cách là khách mời đặc biệt cho thương hiệu thời trang Valentino. Dương Dương Dương diện bộ vest đỏ đen đốt cháy mọi ánh nhìn.

Dương Dương tham dự show thời trang của thương hiệu Valentino.

Dương Dương được biết đến là một diễn viên sở hữu độ hot cực cao từ xưa giờ. Dương Dương sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa vũ đạo Học viện nghệ thuật Quân Đội. Nhiều năm theo nghề múa đã rèn luyện cho anh tấm lưng thẳng đứng, tư thế, dáng đi của nam diễn viên vẫn luôn ngay ngắn, chỉnh tề tạo cho người nhìn cảm giác tràn đầy năng lượng.