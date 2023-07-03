Bật mí nguyên nhân phim mới của Dương Dương, Vương Sở Nhiên rất được săn đón trước khi công chiếu

Phim mới của Dương Dương, Vương Sở Nhiên đạt 2 triệu lượt đặt xem trước, lên hot search ngay khi tung trailer mới.

Tối 1/7, truyền thông Hoa ngữ xác nhận, phim Khói lửa nhân gian của tôi vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước. Ngoài ra, vào sáng cùng ngày, phim nhanh chóng gây sốt trên top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm) khi tung trailer mới. Trước đó (giữa tháng 6), phim đạt cột mốc 1 triệu đặt trước. Phim Khói lửa nhân gian của tôi vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Tống Nhiệm và Hứa Thấm Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật. Khói lửa nhân gian được công chúng đón đợi khi chưa lên sóng bởi có sự tham gia của hai diễn viên Dương Dương và Vương Sở Nhiên Một lý do Khói lửa nhân gian của tôi được công chúng đón đợi khi chưa lên sóng bởi có sự tham gia của hai diễn viên Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Không chỉ mang đến cảm giác là một cặp, việc hai ngôi sao vướng tin hẹn hò càng khiến khán giả tin rằng, phản ứng hóa học của họ sẽ bùng nổ trong dự án lần này.

Bởi trong những hình ảnh, video hậu trường, cặp sao tung hứng khá ăn ý, ngọt ngào. Điều này khiến người xem bớt đi sự khắt khe trước những tranh cãi xoay quanh lối diễn một màu, thiếu cảm xúc của Dương Dương trước đó. Họ tin rằng, diễn xuất tự nhiên của Vương Sở Nhiên sẽ giúp bạn diễn đẩy cảm xúc. Diễn viên Dương Dương Chưa kể, nữ diễn viên có lợi thế về đôi mắt to tròn, cảm xúc và đượm buồn nên sẽ không bị làm khó trong những phân cảnh tâm lí nặng của vai diễn Hứa Thấm - cô gái mang trong mình đầy những tổn thương. Vương Sở Nhiên Bên cạnh đó, với sức hút Ngọc cốt dao - tác phẩm mà Vương Sở Nhiên đóng cùng Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn (vừa lên sóng tối 2/7) tên tuổi của nữ diễn viên lẫn dự án Khói lửa nhân gian cũng có khả năng được hưởng lợi về độ nóng, khi cùng lên sóng vào tháng 7. Phim Khói lửa nhân gian của tôi dự kiến dài 40 tập và lên sóng từ ngày 5/7.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính bất ngờ phát tín hiệu chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-nguyen-nhan-phim-moi-cua-duong-duong-vuong-so-nhien-rat-uoc-san-on-truoc-khi-cong-chieu-598048.html