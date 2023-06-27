Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2023: 'Bà mai' của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn đầu tư?

2. Bạn gái mới của Tống Uy Long gần đây lại giới thiệu cho anh không ít mối quan hệ, đều là đại lão đặc biệt lợi hại trong giới, về sau anh cũng không cần đi khắp nơi lấy tài nguyên.

1. Bộ phim truyền hình hiện đại của Địch Lệ Nhiệt Ba không tốt như mong đợi, người hâm mộ rất không hài lòng với thành tích lần này.

4. Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư chính là quan hệ đồng nghiệp, lúc quay phim không rung động đối phương, đều không phải loại đối phương thích.

3. Tạ Na cũng muốn quay phim, cô đặc biệt thích loại tác phẩm đề tài kinh dị, gần đây dùng nhân mạch tích lũy của mình đi tìm quay phim, là khách mời đặc biệt xuất hiện cũng được.

5. "Bà mai" của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam.

6. Tống Tổ Nhi dù thái độ cùng năng lực nghiệp vụ của nàng vẫn rất được giới chuyên môn tán thành, nhưng hiện tại rất nhiều nghệ sĩ thế hệ mới đều nghiêm khắc yêu cầu mình, không ngừng tiến bộ.

7. Ngô Thiến hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ con đường lưu lượng, thật ra thị trường và tài nguyên rất tán thành cô, chỉ cần cô không làm gì náo loạn, có rất nhiều tài nguyên tốt phân phối cho cô.

8. Ngụy Đại Huân bây giờ căn bản không lo sức nóng của mình sẽ giảm xuống, dù sao cũng có Tần Lam, chỉ cần anh theo sát một chút, truyền thông và cư dân mạng đương nhiên sẽ tập trung vào họ.

9. Vương Tuấn Khải chủ công điện ảnh, không thiếu vai để diễn, mà cậu ấy khá thích nhận mấy vai có tính khiêu chiến cao.

10. "Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng sắp lên sóng, gần đây đang trong giai đoạn đầu tư.

11. Vương Tuấn Khải chỉ cần không ngủ ngon sẽ dễ bị sưng húp, uống cà phê cũng vô dụng.

12. "Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai" mùa mới đang bắt đầu khởi động, tổ chương trình trả giá cao để mời Lâm Chí Dĩnh.

13. Trương Kiệt và Tạ Na cùng ký hợp đồng với công ty giải trí Nhất Tâm.

14. Trương Hinh Dư hiện đang có rất nhiều cuộc cạnh tranh trên thị trường.

15. Tần Lam quản lý rất chặt chẽ trong việc duy trì vóc dáng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.