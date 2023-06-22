Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Sao quốc tế 22/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nữ chính Chương Nhược Nam trong "Xuân Nhật Yến", nam chính hiện đang đàm phán Vương An Vũ, tạm thời khởi động vào tháng 8 năm nay

2. Dương Dương hợp tác với Kim Thần trong "Phàm nhân tu tiên truyện", đội hình này hẳn là sẽ không có gì thay đổi, giữa tháng 7 sẽ chính thức khởi động.

3. Bạch Lộc hiện tại vẫn đang quay "Bắc Thượng", bộ phim mới gần đây đã tiếp xúc với "Tự Cẩm".

4. Sau khi Trần Kiều Ân có gia đình, trọng tâm cũng dần dần chuyển hướng, bây giờ cũng không vội quay phim nữa.

5. Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, bởi vì cô ấy rất phối hợp bất kể yêu cầu nào miễn ko quá đáng. Quan hệ trong giới rất tốt ai cũng có thể cùng trò chuyện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du? - Ảnh 1

6. Phạm Băng Băng đã giành được một dự án điện ảnh ở nước ngoài, hợp tác với Dương Tử Quỳnh.

7. Phạm Thừa Thừa gần đây đích xác tiếp xúc với một ít tài nguyên chính kịch. Tuy nói nhân vật được giao cho anh cũng không phải rất quan trọng, nhưng đối với việc nâng cao kỹ năng diễn xuất của anh khẳng định có trợ giúp thực chất, hơn nữa anh cũng biết rõ mọi việc phải suy nghĩ lâu dài, cho nên cho dù là vai nhỏ, chỉ cần phân cho, anh nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba thích kịch bản "Thiên đường ngày tận thế", đề tài nữ chính tốt, phía phim có ý định cho nữ chính là Nghê Ni, Nhiệt Ba chủ động liên lạc với nhà sản xuất

9. Lâm Canh Tân Và Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ riêng tư rất tốt.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du? - Ảnh 2

11. "Nhạc Du Nguyên" của Cảnh Điềm và Hứa Khải tạm xếp hàng tháng 8.

12. Kiều Hân bây giờ cơ bản rất ít khi ra ngoài tham gia hoạt động, cô là bạch phú mỹ nổi tiếng, hoàn toàn không thiếu tiền tiêu xài.

13. Đặng Siêu hiện tại mặc dù có ý định tham gia phim, nhưng bởi vì không chọn được kịch bản thích hợp với mình, cho nên chuyện vào tổ vẫn bị chậm trễ. Nhưng Tôn Lệ bên này không hy vọng anh chọn ra tài nguyên thích hợp, Tôn Lệ sẽ trực tiếp thay anh lựa chọn.

14. Trương Tân Thành rất nghiêm túc với diễn xuất, anh rất giỏi gây ấn tượng với đạo diễn sản xuất, tài nguyên tốt cũng là bởi vì thật sự biết diễn xuất. Trương Tân Thành mẹ cậu quản rất nghiêm khắc, đều theo tổ giám sát, cũng sẽ chọn đối tượng anh lui tới.

15. Đường Yên thực sự có ý định phá vỡ giới hạn nhân vật, không ngừng vượt qua chính mình, từ đó nâng cao thực lực của mình. Nhưng thị trường cũng không dựa theo suy nghĩ của cô mà sắp xếp công việc, dù sao thị trường cũng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chiếm đoạt giá trị trên người nghệ sĩ, về phần sự phát triển của nghệ sĩ và tương lai bọn họ căn bản không lo lắng

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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