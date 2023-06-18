Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc?

Sao quốc tế 18/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Tuyết Ưng Lĩnh Chủ" của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát trừ phi mới phát sóng số liệu rất tốt, mới có thể cân nhắc tăng cường tuyên truyền, nếu không sẽ không đầu tư quá nhiều ngân sách tuyên truyền.

2. Bộ tiếp theo của Đàm Tùng Vận là phim cổ trang "Thục Cẩm Nhân Gia", hợp tác cùng nam diễn viên Trương Bân Bân.

3. Lưu Thi Thi đã từ chối mấy kịch bản vì nam chính mấy bộ đó đều không cùng địa vị với cô ấy. Đoàn đội giờ cũng không có cách nào khác, đành đợi phim mới chiếu ra xem hiệu ứng thế nào.

4. Vương Tử Kỳ sợ luyện tập quá nhiều thì cơ thể sẽ quá cường tráng. Bởi vì quay phim hiện đại gầy một chút lên hình mới đẹp.

5. Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi bởi vì không quen biết nên căn bản không có mâu thuẫn gì, hơn nữa hiện tại cạnh tranh không nhiều càng không tính là đối gia, cho nên giữa đoàn đội cũng không có hành vi cạnh tranh hay tranh giành tài nguyên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc? - Ảnh 1

6. Tưởng Hân gần như không nhận được kịch bản nữ chính nhưng cô ấy có diễn xuất nên không thiếu phim để đóng.

7. Bộ phim "Hắc Liên Hoa" dạo một vòng, hiện tại đi tìm Phạm Thừa Thừa, còn đang trong giai đoạn đàm phán, không có bước tiếp theo.

8. Trần Phi Vũ có rất nhiều fan nữ, có những fan nữ giàu có còn muốn bám theo anh ấy cả ngày, cố gắng tìm cách mua chuộc trợ lí để được gặp.

9. Có một bộ phim cổ trang tiếp xúc với Bạch Lộc và Trần Triết Viễn.

10. Vương Nhất Bác bây giờ quay phim sẽ yêu cầu lồng tiếng bằng giọng gốc, nếu không có cách nào thu âm, anh có thể dành thời gian để phối hậu kỳ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc? - Ảnh 2

11. Vương Hạc Đệ bây giờ không có tình yêu mới, cũng không tồn tại trạng thái mập mờ.

12. Gánh nặng thần tượng của Trần Triết Viễn quá lớn.

13. Tính cách bình thường của Nhậm Mẫn cũng là kiểu tiểu công chúa, cả ekip đều cưng chiều cô ấy.

14. Dương Mịch bây giờ chính là quay phim và tạp kỹ hai tay bắt, cho dù là quay phim tham gia chương trình tạp kỹ cũng đều nhận

15. Ngô Lỗi rất thích ăn, mỗi lần đi đến một nơi mới, sẽ cùng người bên cạnh tìm kiếm đồ ăn gần đó, thỉnh thoảng còn cùng người dân địa phương hỏi thăm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lưu Thi Thi Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2023: Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không tốt, mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của nam diễn viên?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2023: Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không tốt, mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của nam diễn viên?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba khó bước vào giới chính kịch, Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba khó bước vào giới chính kịch, Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2023: Thái Từ Khôn có ý định đóng phim cổ trang, La Tấn hỗ trợ Đường Yên trong phát triển sự nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2023: Thái Từ Khôn có ý định đóng phim cổ trang, La Tấn hỗ trợ Đường Yên trong phát triển sự nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2023: Lưu Khải Uy muốn Dương Mịch rút khỏi Cbiz để chăm sóc con cái, Thái Từ Khôn khó tiếp xúc với sao nữ vì mẹ quản lý rất chặt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2023: Lưu Khải Uy muốn Dương Mịch rút khỏi Cbiz để chăm sóc con cái, Thái Từ Khôn khó tiếp xúc với sao nữ vì mẹ quản lý rất chặt?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu