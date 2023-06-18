2. Bộ tiếp theo của Đàm Tùng Vận là phim cổ trang "Thục Cẩm Nhân Gia", hợp tác cùng nam diễn viên Trương Bân Bân.

1. "Tuyết Ưng Lĩnh Chủ" của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát trừ phi mới phát sóng số liệu rất tốt, mới có thể cân nhắc tăng cường tuyên truyền, nếu không sẽ không đầu tư quá nhiều ngân sách tuyên truyền.

4. Vương Tử Kỳ sợ luyện tập quá nhiều thì cơ thể sẽ quá cường tráng. Bởi vì quay phim hiện đại gầy một chút lên hình mới đẹp.

3. Lưu Thi Thi đã từ chối mấy kịch bản vì nam chính mấy bộ đó đều không cùng địa vị với cô ấy. Đoàn đội giờ cũng không có cách nào khác, đành đợi phim mới chiếu ra xem hiệu ứng thế nào.

5. Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi bởi vì không quen biết nên căn bản không có mâu thuẫn gì, hơn nữa hiện tại cạnh tranh không nhiều càng không tính là đối gia, cho nên giữa đoàn đội cũng không có hành vi cạnh tranh hay tranh giành tài nguyên.

6. Tưởng Hân gần như không nhận được kịch bản nữ chính nhưng cô ấy có diễn xuất nên không thiếu phim để đóng.

7. Bộ phim "Hắc Liên Hoa" dạo một vòng, hiện tại đi tìm Phạm Thừa Thừa, còn đang trong giai đoạn đàm phán, không có bước tiếp theo.

8. Trần Phi Vũ có rất nhiều fan nữ, có những fan nữ giàu có còn muốn bám theo anh ấy cả ngày, cố gắng tìm cách mua chuộc trợ lí để được gặp.

9. Có một bộ phim cổ trang tiếp xúc với Bạch Lộc và Trần Triết Viễn.

10. Vương Nhất Bác bây giờ quay phim sẽ yêu cầu lồng tiếng bằng giọng gốc, nếu không có cách nào thu âm, anh có thể dành thời gian để phối hậu kỳ.

11. Vương Hạc Đệ bây giờ không có tình yêu mới, cũng không tồn tại trạng thái mập mờ.

12. Gánh nặng thần tượng của Trần Triết Viễn quá lớn.

13. Tính cách bình thường của Nhậm Mẫn cũng là kiểu tiểu công chúa, cả ekip đều cưng chiều cô ấy.

14. Dương Mịch bây giờ chính là quay phim và tạp kỹ hai tay bắt, cho dù là quay phim tham gia chương trình tạp kỹ cũng đều nhận

15. Ngô Lỗi rất thích ăn, mỗi lần đi đến một nơi mới, sẽ cùng người bên cạnh tìm kiếm đồ ăn gần đó, thỉnh thoảng còn cùng người dân địa phương hỏi thăm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News