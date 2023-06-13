Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2023: Lưu Khải Uy muốn Dương Mịch rút khỏi Cbiz để chăm sóc con cái, Thái Từ Khôn khó tiếp xúc với sao nữ vì mẹ quản lý rất chặt?

Sao quốc tế 13/06/2023 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Tử thường khi đi quay phim đều đưa mẹ đi, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.

2. Trương Lăng Hách ở chung với Cảnh Điềm không phát sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp, Cảnh Điềm ở trong đoàn làm phim rất tránh hiềm nghi.

3. Tống Thiến cô vẫn còn độc thân, yêu cầu rất cao đối với nhà trai.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba và một nữ diễn viên nào đó cùng công ty xem như bị trói buộc, hiện tại nếu cô vào tổ quay phim, nữ phụ bình thường đều phải xác định nữ diễn viên kia, đây là yêu cầu của công ty bên này.

5. Việc Dương Mịch đòi lại quyền nuôi con chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì chồng cũ muốn cô rút lui để chăm sóc con cái.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2023: Lưu Khải Uy muốn Dương Mịch rút khỏi Cbiz để chăm sóc con cái, Thái Từ Khôn khó tiếp xúc với sao nữ vì mẹ quản lý rất chặt? - Ảnh 1

6. Bản thân Thái Từ Khôn vẫn muốn đi theo con đường quốc tế hóa, cho nên anh không lưu diễn ở Đại lục, ngược lại đi Macau và Đông Nam Á trước, kỳ thật đội ngũ của anh cũng không đồng ý với ý tưởng này.

7. Trương Gia Nghê và Mãi Siêu vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

8. Dương Tử sau khi tự lập môn hộ đã ký hợp đồng với mấy người mới, hiện tại đối với cô mà nói, nhận kịch không chỉ phải nhìn mình, có đôi khi cũng sẽ cân nhắc có thể cho người mới cơ hội hay không.

9. Nửa cuối năm của Triệu Lộ Tư thời gian của cô khá là trống, vốn muốn vào tổ chức "Liên minh anh hùng", nhưng bộ phim này tháng 9 không khởi động được.

10. Những người mà Thái Từ Khôn tiếp xúc bên cạnh bây giờ đều thuộc loại xã hội thượng lưu, mẹ anh quản anh rất nghiêm khắc, ngay cả nữ nghệ sĩ trong giới cũng không cho tiếp xúc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2023: Lưu Khải Uy muốn Dương Mịch rút khỏi Cbiz để chăm sóc con cái, Thái Từ Khôn khó tiếp xúc với sao nữ vì mẹ quản lý rất chặt? - Ảnh 2

11. Thư Kỳ rất ít khi chỉnh sửa ảnh, không có bộ lọc chụp thẳng cũng không sợ, cô không phải không có nếp nhăn, nhưng trạng thái khuôn mặt tổng thể đặc biệt, hơn nữa cô còn thường xuyên tập thể hình, cho nên dáng người cũng rất tốt, rất nhiều nữ nghệ sĩ thấy cô đều khen ngợi.

12. Trương Thiên Ái trong nhà rất được thương yêu, không chỉ có cha mẹ yêu nàng, anh em đối với nàng càng rất tốt, từ nhỏ đã không chịu qua loại khổ, cho nên như vậy được sủng ái lớn lên, lúc vào giới còn có chút tính tình tiểu công chúa.

13. "Một ngày cảnh sát hình sự", nam chính Âu Hào là một trong những tiểu sinh duy nhất được mời nhiều nhất trong giới, bất kể lúc nào tài nguyên của anh cũng đều tốt như vậy.

14. Châu Đông Vũ bây giờ nói về công việc, sẽ kèm theo tên của Lưu Hạo Nhiên.

15. Ekip của Lưu Thi Thi và Hồ Yêu sẽ phối hợp với nhau để tăng độ hot. Cô đã hy sinh không ít cho bộ phim này, kéo dài lâu như vậy, vì thế mà đẩy lời mời cho một số bộ phim.

 

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz New

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Thái Từ Khôn sao hoa ngữ sao châu á

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