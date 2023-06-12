Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2023: Thái Từ Khôn có ý định đóng phim cổ trang, La Tấn hỗ trợ Đường Yên trong phát triển sự nghiệp?

2. Bộ phim hiện đại của Tống Thiến và Trần Nghiên Hi có danh tiếng tốt nhưng lại không tạo ra độ thảo luận, bởi vậy nó cũng không mang lại nhiều giá trị cho cô ấy.

1. Tính cách của Ngô Thiến vẫn luôn như vậy, không thích gây rắc rối nhưng cũng không giỏi nắm bắt cơ hội.

4. Thành Nghị và Mạnh Tử Nghĩa chưa từng có quan hệ trên mức đồng nghiệp hay yêu đương trong quá khứ.

3. "Liên Hoa Sen Lâu" của Thành Nghị được phát sóng vào giữa tháng 7, sau khi xem phim nội bộ đánh giá khá tốt.

5. Đoàn đội Đường Yên lại cải tổ, tuyển người mới, cô ấy muốn tuyển được nhân viên có năng lực. La Tấn cũng hỗ trợ cô ấy không ít.

6. Năm nay Thái Từ Khôn chuẩn bị cho concert, vì chuẩn bị concert mà cậu ấy đã từ chối rất nhiều lời mời đi show thực tế.

7. Từ năm ngoái Lưu Vũ Ninh đã nhận các vai nam chính, hợp tác cùng lưu lượng tiểu hoa hoặc các tiểu hoa nổi tiếng. Tài nguyên có thể xem là rất tốt.

8. Vụng Trộm Không Thể Giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ chiếu vào cuối tháng 6, đối tượng khán giả của bộ này là giới trẻ nên thời gian phát sóng này được xem như thuận lợi.

9. Bành Vu Yến vẫn đóng phim nhưng lại không pr nhiều nên cảm giác tồn tại không cao.

10. Thái Từ Khôn có ý định đóng phim, cậu ấy có hứng thú với phim cổ trang. Tuy nhiên vì không có kinh nghiệm diễn xuất nên khó tiếp xúc chế tác lớn.

11. Hiện tại đang là thời kỳ Triệu Lộ Tư phát triển mạnh, cô ấy cũng đang chú ý cải thiện duyên qua đường và tích lũy danh tiếng.

12. Lưu Học Nghĩa tiếp theo muốn hợp tác với Đường Yên trong tổ "Niệm Vô Song", hai người đã sớm ký hợp đồng, tháng 7 sẽ khởi động.

13. Vương Tử Kỳ đã trở lại trạng thái độc thân được gần nửa năm rồi.

14. Trần Vỹ Đình hiện tại cũng dần dần tập trung vào công việc ở Hồng Kông, nhưng tuy rằng đóng phim nhưng thù lao phim không cao, tuy nhiên, anh cũng kiếm tiền thông qua kinh doanh bên ngoài.

15. Cúc Tịnh Y không có chấp nhận việc có thể bạo hay không nhưng cô ấy có chấp niệm rất lớn về nhan sắc, nhất định phải xinh đẹp.

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