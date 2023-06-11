Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2023: Bạch Lộc rất nghe lời Vu Chính, Ngu Thư Hân không muốn dính vào tin đồn hẹn hò vì sự nghiệp?

Sao quốc tế 11/06/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hứa Khải và Dương Tử không có mâu thuẫn về vấn đề vị trí, dù sao sự hợp tác giữa anh và Dương Tử là do Vu Chính chủ động thúc đẩy, cho nên sẽ không có quá nhiều yêu cầu.

2. Chuyện Trịnh Nghiệp Thành và Thành Nghị, bất kể là tạm thời tăng giảm kịch bản hay là sắp xếp thời gian, đây đều là chuyện đoàn phải làm, nhưng cả hai không phối hợp đúng chỗ, mới xuất hiện tình huống fan hai bên chỉ trích lẫn nhau

3. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, về phương diện tình cảm thuộc loại phóng thích bản thân, hiện tại anh cũng không quan tâm gì, yêu đương mình vui vẻ là được.

4. Con đường hiện tại của Thẩm Nguyệt không thuận lợi lắm, tài nguyên thương mại điện ảnh và truyền hình có thể cho cô cũng không nhiều, nhưng cô vẫn muốn diễn xuất, chẳng qua phạm vi cô có thể chọn cũng không lớn.

5. Bạch Lộc rất nghe lời Vu Chính, cô luôn theo sự sắp xếp của Vu Chính để phát triển sự nghiệp của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2023: Bạch Lộc rất nghe lời Vu Chính, Ngu Thư Hân không muốn dính vào tin đồn hẹn hò vì sự nghiệp? - Ảnh 1

6. Buổi hòa nhạc của Vương Nguyên, vốn là muốn mời rapper làm khách mời đặc biệt, ban tổ chức không đồng ý

7. Công ty của Cúc Tịnh Y đã không bắt buộc cô nhận kịch tự chế nữa, nhưng sẽ để cô thỉnh thoảng dẫn theo người mới của công ty, bản thân cô cũng không có mâu thuẫn.

8.  "Ngọc Cốt Dao" của Tiêu Chiến đã qua thẩm vấn, trước mắt đang chờ đợi lịch phát sóng chính thức.

9. Gần đây có một bộ phim truyền hình hiện đại mời Lôi Giai Âm và Lưu Thi Thi tham gia diễn xuất, phía nam diễn viên vẫn chưa gật đầu đồng ý.

10. Ngu Thư Hân là tiểu hoa thời kỳ thăng tiến không muốn dính vào chuyện tình cảm, sau này sẽ cẩn thận cùng Ngô Kiến Hào tránh hiềm nghi tránh gây ra phiền toái không cần thiết.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2023: Bạch Lộc rất nghe lời Vu Chính, Ngu Thư Hân không muốn dính vào tin đồn hẹn hò vì sự nghiệp? - Ảnh 2

11. Triệu Lộ Tư và công ty cô còn một năm hợp đồng sẽ hết hạn, bên công ty kế tiếp sẽ đối với cô tốt hơn trước, tranh thủ cô gia hạn hợp đồng.

12. Vu Chính kịch bản mới muốn nâng đỡ Trương Nam, không ngờ Vương Ngọc Văn lại tăng fan nhanh chóng, sức tuyên truyền của bộ phim này của anh đã giảm xuống.

13. Bộ phim tình cảm đô thị "Lời nói dối của bạn cũng êm tai", gần đây đã mời Mạnh Tử Nghĩa đến đóng vai nữ chính.

14. Đinh Vũ Hề xác định hợp tác với Đàm Tùng Vận trong "Thục Cẩm gia".

15. Trần Hiểu nhận kịch bản là coi trọng nhất kịch bản nhân vật, nhưng ngoài đời anh không thích liên hệ nhân vật với mình, cũng không muốn liên quan đến người khác, cảm thấy không cần thiết.

 

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz New

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Ngu Thư Hân Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao châu á

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