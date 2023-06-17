Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Gia Nghê vẫn không hài lòng với làn da của mình, cùng các chị em hỏi thăm các biện pháp làm trắng

2. Trong nhà Trương Nhược Quân có một căn phòng đều là ảnh anh và Đường Nghệ Hân trong thời gian yêu nhau

3. Âu Hào rất ghét có người nhắc tới chuyện tình cảm của anh và Mã Tư Thuần.

4. "Mộ Sắc Tâm Ước" của Nhậm Gia Luân và Baby bị hoãn lại cho đến tháng 7.

5. Dương Mịch không rảnh để yêu đương, cũng không có hứng thú.

6. Trần Đô Linh bởi vì hiện tại chỉ nhận nữ chính kịch, cho nên vào tổ không dễ dàng như trước, dù sao hạng mục tốt phải thử vận khí, không phải muốn liền tùy thời có thể có.

7. Triệu Lệ Dĩnh hiện chỉ tập trung phát triển sự nghiệp, người bên cạnh giới thiệu người khác giới cho cô đều từ chối.

8. Bạch Kính Đình đã nhận "Tiên Đài hữu thụ".

9. "Tiên kiếm 6" của Hứa Khải và Ngu Thư Hân năm nay ra mắt khả năng không lớn.

10. Gần đây Dương Tử rất chú ý đến việc ăn uống.

11. Vương Hạc Đệ hiện tại nhân khí rất cao, hơn nữa tính cách bản thân cũng tốt, còn rất được nhà sản xuất thích.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba có một bức thư hợp tác với Vogue, có mối quan hệ rất tốt với tổng biên tập mới, là quan hệ cá nhân của riêng cô.

13. Trương Lăng Hách thời gian gần đây tâm tình rất không tốt, ý kiến của công ty và bản thân anh bất đồng rất lớn, muốn tự do, nhưng đã bị nền tảng cùng công ty ràng buộc.

14. Dương Mịch sẽ thay thế vị trí của Thái Từ Khôn ở Prada.

15. Hoắc Kiến Hoa rất quan tâm đến công việc diễn xuất sắp tới, anh cũng muốn dựa vào cơ hội này để trở mình thành công, từ đó lấy lại vị trí trên thị trường. Chỉ là hiện nay cạnh tranh thị trường càng ngày càng khốc liệt, cũng không còn có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, bởi vậy phải đối mặt với áp lực không nhỏ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-1762023-duong-mich-khong-co-hung-thu-yeu-uong-duong-tu-gan-ay-rat-chu-y-en-viec-an-uong-593118.html