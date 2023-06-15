Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành?

Sao quốc tế 15/06/2023 11:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Nghệ Hưng hiện vẫn đang độc thân, tập trung cho sự nghiệp, cũng chưa có con như lời đồn trên mạng xã hội.

2. Bản thân Ngô Thiến không có ưu điểm gì lớn nhưng duyên khán giả rất tốt. "Tam Phân Dã" do cô ấy và Trương Bân Bân hợp tác tuy không "bạo" nhưng thành tích cũng rất tốt.

3. Chu Nhất Long đang đàm phán tác phẩm mới, nếu không có bất ngờ sẽ hợp tác cùng đạo diễn Lục Xuyên.

4. Cặp đôi Trần Vĩ Đình và Chương Nhược Nam là nhà đầu tư đã yêu cầu cả hai cùng phối hợp với nhau để tuyên truyền cho bộ phim "Soi sáng cho em".

5. Dương Mịch sau khi cô rời khỏi Gia Hành, công việc kinh doanh quả thật bị ảnh hưởng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 1

6. Rất khó có khả năng để Dương Tử và Hoắc Kiến Hoa hợp tác lần 2.

7. Trần Triết Viễn rất xem trọng "Vụng Trộm Không Thể Giấu". Anh ấy cho rằng đây chính là cơ hội để giúp mình phát triển trong sự nghiệp.

8. Khi phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật chiếu họ sẽ tham gia vào nhiều hoạt động tuyên truyền, đoàn làm phim muốn cả hai sẽ "xào couple" để tăng độ nhận diện của bộ phim.

9. Tống Thiến cũng đang tiếp xúc phim cổ trang, nhưng ở mảng này tiền lương của cô ấy bị hạ xuống mà những kịch bản phù hợp cũng không nhiều.

10. Triệu Lệ Dĩnh có rất nhiều tài nguyên diễn xuất, thể loại cũng không ít, cổ trang, hiện đại, thời đại phấn đấu cùng hồi hộp vân vân, có rất nhiều nhà sản xuất còn đặc biệt thích chọn cô, chỉ cần kịch bản đưa qua, trong danh sách đề nghị nhất định sẽ có cô.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 2

11. Cúc Tịnh Y rất muốn nhận những phim chất lượng tốt chứ không phải toàn phim công ty tự sản xuất.

12. Đàn Kiện Thứ không có bạn gái.

13. Thời điểm chụp "Tương Tư Lệnh" Dương Dĩnh đã rất tâm huyết, cũng tình nguyện chịu vất vả trong quá trình quay. Tuy nhiên, người trong giới không đánh giá cao bộ này.

14. Tài khoản mạng xã hội của Ngô Thiến về cơ bản không đăng nhập, chỉ dùng tài khoản nhỏ để thỉnh thoảng xem tin tức. 

15. Trương Vân Long bây giờ cũng không có yêu cầu gì đối với phiên vị, còn rất thích thử các loại nhân vật khác nhau, hơn nữa chỉ cần đãi ngộ phim tại chỗ, thời gian làm việc thích hợp, vậy thì không có gì không thể nhận.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz New

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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