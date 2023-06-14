Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba khó bước vào giới chính kịch, Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm?

Sao quốc tế 14/06/2023 11:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sau khi tự lập studio Trương Bân Bân mới hiểu phí tuyên truyền đắt thế nào. Nam diễn vêin hoàn toàn không muốn phải chi nhiều tiền như vậy.

2. Điền Hi Vi thử phong cách quyến rũ nhưng không được hưởng ứng lắm, nên lại quay về phong cách ngọt ngào.

3. "Hắc Liên Hoa" nữ chính vẫn là Ngu Thư Hân, nam chính sau khi không thuyết phục được Thành Nghị đã chuyển qua Phạm Thừa Thừa.

4. Bình thường thì Dịch Dương Thiên Tỉ là người hướng nội, nhưng khi cần giao tiếp cậu ấy là kiểu nói ít nhưng khiến đối phương hài lòng.

5. Sự thất bại của Công Tố Tinh Anh làm con đường bước vào giới chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba gặp phải trở ngại lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba khó bước vào giới chính kịch, Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm? - Ảnh 1

6. Tạ Na luôn quan tâm đến Trương Kiệt hơn chính bản thân mình. Trong công việc cô ấy luôn ưu tiên cho Trương Kiệt trước tiên.

7. Phim mới Trần Hiểu đang tiếp xúc với 1 dự án phim cổ trang.

8. Hiện tại Trịnh Nghiệp Thành không có kế hoạch nghỉ ngơi, có kịch bản tốt là tham gia đóng

9. Đường Yên, Lưu Học Nghĩa tham gia "Niệm Vô Song", tháng 7 khai máy.

10. Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba khó bước vào giới chính kịch, Ngô Thiến sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm? - Ảnh 2

11. Đường Yên có chút xuống cấp tài nguyên, nhưng bản thân cô cũng không quá sốt ruột, không có quay phim thì ở nhà ở nhà với con.

12. Tống Thiến có chút lười xã giao, nhiều năm như vậy cũng hưởng thụ cuộc sống của mình, trong trường hợp nghệ sĩ nhiều tuy rằng cũng có thể đi xã giao, nhưng nếu có thể lựa chọn, cô vẫn càng muốn ở một mình.

13. Nữ chính "Quan Hạc Kỷ" đang nhắm đến Lý Nhất Đồng.

14. Tài nguyên của Hứa Khải khá tốt. Phim với Đàm Tùng Vận vừa đóng máy, anh ấy sẽ nhanh chóng vào đoàn Thừa Hoan Ký, hợp diễn với Dương Tử.

15. Tính đến hiện tại, bạn gái tin đồn của Dương Dương gồm có : Lý Thấm, Tống Thiến, Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên.  

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz New

 

 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Thiến Trương Vũ Kiếm sao hoa ngữ sao châu á

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