Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2023: Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không tốt, mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của nam diễn viên?

Sao quốc tế 16/06/2023 11:06

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng vai chính trong bộ phim Ngọc Cốt Dao phát sóng vào cuối tháng 6 năm nay.

2. Đàn Kiện Thứ không có bạn gái, hiện chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, nam diễn viên cũng không hẹn hò với Mao Hiểu Đồng.

3. Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng vai chính trong "Pháo hoa nhân gian của tôi" bắt đầu phát sóng trên kênh Truyền hình Vệ tinh Hồ Nam và Mango TV.

4. Triệu Lộ Tư hiện đang độc thân

5. Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không nổi bật nhiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2023: Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không tốt, mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của nam diễn viên? - Ảnh 1

6. Phiên bản điện ảnh của "Dạ Lữ Nhân" cũng đang trong quá trình chuẩn bị, nhà sản xuất đã mời Chu Nhất Long tham gia diễn xuất, nửa cuối năm quay phim.

7. Triệu Lệ Dĩnh có rất nhiều tài nguyên diễn xuất, thể loại cũng không ít, cổ trang, hiện đại, thời đại phấn đấu cùng hồi hộp vân vân, có rất nhiều nhà sản xuất còn đặc biệt thích chọn cô, chỉ cần kịch bản đưa qua, trong danh sách đề nghị nhất định sẽ có cô.

8. "Cảnh sát vinh dự 2" bánh này rất nhiều tiểu hoa đang tranh thủ, phía nhà hát vẫn dự định dùng Bạch Lộc, cụ thể còn phải xem ý kiến của chính cô.

9. Kiều Hân bây giờ tập trung hơn vào cuộc sống, không có ý định tranh giành tài nguyên với những hoa nhỏ cùng loại.

10. Mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của anh để mẹ anh có thể nhìn thấy con trai của mình mỗi ngày.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2023: Tài nguyên thời trang hiện tại của Dương Tử không tốt, mẹ của Trần Phi Vũ cài đặt định vị điện thoại di động của nam diễn viên? - Ảnh 2

11. Trần Đô Linh bây giờ yêu cầu trang điểm rất cao.

12. Trương Đại Đại tự mình sưu tầm rất nhiều rượu ngon, cùng bạn thân tụ tập đều mang theo.

13. Hứa Khải và Dương Tử không có mâu thuẫn về vấn đề vị trí trong dự án phim chung.

14. Lý Thấm đã vào tổ "Khánh Dư Niên 2", thời gian quay phim gần đây của Lý Thấm còn thu hút nhiều tài nguyên phim ảnh hơn.

15. Trần Hiểu luôn muốn đem tiểu thuyết của mình làm phim truyền hình, nhưng vẫn không tìm được nhà đầu tư nguyện ý đầu tư vào.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz New

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh hiện là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn, công việc kinh doanh của Dương Mịch ảnh hưởng sau khi rời khỏi Gia Hành?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Trần Phi Vũ sao hoa ngữ sao châu á Tiêu Chiến

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