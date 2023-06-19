Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Sao quốc tế 19/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tình thế trước mắt của Bạch Ngọc Lan rất rõ ràng, nam chính Lôi Giai Âm, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Đạo diễn tốt nhất dự đoán sẽ là Từ Kỷ Chu.

2. Vương Nhất Bác hiện đang tập trung vào các chủ đề chủ đạo hiện thực, điều này không chỉ có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ của anh ấy.

3. Dù Dương Tử Quỳnh quanh năm làm việc chăm chỉ ở Hollywood nhưng giới xã giao vẫn không thể tách rời người Trung Quốc, cô có mối quan hệ tốt với những tên tuổi hàng đầu trong ngành điện ảnh và truyền hình Đại lục.

4. Thẩm Mộng Thần đã chuẩn bị mang thai, nhưng thời gian chuẩn bị mang thai này rất dài, mẹ chồng cô cũng rất lo lắng.

5. Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi? - Ảnh 1

6. Điền Hi Vi khá vui khi được hợp tác với Vương Hạc Đệ, vì vậy cô ấy chỉ đợi nó khai máy.

7. Trương Nghệ Hưng và Dương Tử, hai người họ chẳng ai hợp nhau cả, cả hai đều rất khó hiểu, không hiểu sao tin đồn hai người họ ở cùng nhau lại tự dưng lan truyền trên mạng.

8. Đặng Vi không chỉnh khuôn mặt, và anh ấy có lẽ sẽ không tùy tiện chỉnh, bởi vì người đại diện của anh ấy không cho phép điều đó.

9. Cả Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đều không phải là những người có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, kỹ năng diễn xuất cũng không có thiên phú, nhưng thực ra họ khá tận tâm và có danh tiếng tốt trong ngành.

10. Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi trong dự án phim tình cảm đô thị.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi? - Ảnh 2

11. Đổng Khiết gần đây thường xuyên liên lạc với chồng cũ, chủ yếu là vì chồng cũ muốn thuyết phục cô gặp con trai thường xuyên hơn.

12. Công ty của Đặng Vi không cho anh ấy sửa mặt. Họ cảm thấy nhan sắc anh ấy đủ dùng, dung mạo anh ấy còn có vài góc na ná một đỉnh lưu nam. Họ cho rằng anh ấy có số bạo.

13. Đoàn đội Hoàng Cảnh Du theo dõi rất sát tin tức về vợ cũ. Chỉ cần vợ cũ không quá phận, đoàn đội cũng sẽ không gây chuyện.

14. Nhiệt độ của Trương Dư Hi không có gì khởi sắc, năng lực kéo tài nguyên của đoàn đội cô ấy cũng không mạnh. Cô ấy có tâm sự nghiệp nhưng không có người nâng đỡ. Hiện tại, kịch bản cô ấy nhận đều là vai chính nhưng chế tác nhỏ. Cô ấy cần một tác phẩm lớn để thành công hơn.

15. Trần Tinh Húc có khả năng hợp tác với Lưu Thi Thi trong dự án phim "Bạch Nhật Đề Đăng" (tạm dịch là Ban Ngày Đốt Đèn).

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lý Hiện Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ sao châu á

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