Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đủ sức 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi về thành tích phim chính kịch, Trương Bân Bân đã nhắn tin an ủi Cảnh Điềm?

2. Điều đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba thức dậy vào buổi sáng là uống một tách cà phê đen.

4. Trịnh Nghiệp Thành nghiện thuốc lá rất nặng, dẫn đến ố vàng, vì vậy thường xuyên phải đi rửa răng.

3. "Cảnh sát vinh dự 2" đang trong quá trình chuẩn bị, với sự tham gia của Bạch Lộc và Trương Nhược Quân.

5. Phim chính kịch "Công Tố" rating chạm đáy, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đủ sức "đè bẹp" Lưu Diệc Phi vì thành tích phim được người hâm mộ "cày" hết mình.

6. Vương Sở Nhiên gần đây tài nguyên tốt hơn không ít, cơ bản đều là dựa vào đề tài tình yêu, "Khánh Dư Niên 2" cũng đã giành được đất diễn.

7. Quan Hiểu Đồng cô ấy dễ béo, ăn nhiều sẽ dễ dàng tăng cân.

8. Phạm Thừa Thừa hiện tại rất ổn định, cũng không vội vàng yêu đương

9. Hứa Khải đối với phân cảnh trong "Thừa Hoan Ký" anh không có ý kiến, không tranh giành cái này, thù lao phim đừng trả ít là được.

10. Lúc trước, chuyện của Cảnh Điềm và bạn trai cũ lộ ra, Trương Bân Bân đã nhắn tin an ủi Cảnh Điềm.

11. Trần Hiểu gần đây đang theo dõi một bộ phim truyền hình công sở hiện đại, nữ chính tìm đến Tống Thiến.

12. Trên mạng truyền tin Thành Nghị muốn hợp tác với Ngu Thư Hân với Hắc Liên Hoa, bởi vì chuyện bị thương có thể triệt để xóa bỏ quan hệ, cư dân mạng muốn thảo luận cũng không thảo luận được trên người anh nữa. Nhưng nhà sản xuất liên quan đến Hắc Liên Hoa cũng coi như coi anh là công cụ, nâng cao sức nóng cho bộ phim này.

13. Bạch Lộc cũng sẽ không trói buộc mình nhất định phải tiếp nhận đề tài chính kịch hoặc thần tượng, thích hợp là có thể nhận, tuy rằng trước đó sóng gió phát biểu có ảnh hưởng đến hình tượng, nhưng không ảnh hưởng đến tài nguyên.

14. Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ cũng riêng tư cũng có tụ tập, tuy rằng "Vai trái có anh" đã đóng máy từ lâu, cả hai cũng không cắt đứt liên lạc.

15. Bộ phim mới của Đàn Kiện Thứ là Cửu Trọng Tử, đây đã là quyển sách bố trí cao nhất mà anh hiện đang tiếp xúc.

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