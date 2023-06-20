Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2023: Triệu Lộ Tư không muốn nhận phim quá nhiều, Cúc Tịnh Y không né tránh chuyện yêu đương?

2. Lưu Thi Thi quả thật tiếp xúc với "Ban ngày nâng đèn", nhưng nam chính không phải là người được netizen truyền tai, cô vẫn chưa ký hợp đồng.

1. Tuy Trương Bân Bân đã rời Gia Hành nhưng anh ấy vẫn giữ liên hệ với Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh ấy không muốn tìm công ty khác, sẽ tự mở studio.

4. Trần Hiểu cũng đang tiếp xúc một bộ phim điện ảnh, nam diễn viên muốn bản thân chuyển hướng sang mảng điện ảnh để tạo ấn tượng "bùng nổ" trong sự nghiệp.

3. Ngoài đi các show giải trí thì Hoang Minh Hạo cũng đang tiếp xúc với vòng điện ảnh.

5. Bộ phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư vẫn chưa định, bản thân cô cũng không muốn nhận kịch quá thường xuyên, muốn chọn một bộ phim có thể thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi

6. Mấy năm nay Lưu Vũ Ninh hạn chế chuyện hẹn hò yêu đương. Anh ấy thích cuộc sống độc thân, cảm thấy không ai quản thật tốt.

7. Đàn Kiện Thứ đang tiếp xúc với dự án cổ trang "Cửu Trọng Tử", tạm định tháng 10 khai máy.

8. Thư Kỳ rất ít chỉnh sửa hình ảnh, vì thế không sợ bị quay chụp không filter. Không phải cô ấy không có nếp nhăn mà là dù có thì vẫn đẹp. Hơn nữa ngày thường Thư Kỳ còn chăm chỉ luyện tập nên hình thể giữ được rất tốt.

9. Dự án phim "Xán Lạn, Xán Lạn" của Vương Nguyên và Nhậm Mẫn dự định chiếu vào tháng 8 năm nay.

10. Cúc Tịnh Y hiện tại đối với chuyện yêu đương không né tránh, dù sao tuổi đã đến, cô có đối tượng tiếp xúc.

11. Bạch Lộc trước mắt đãi ngộ của nghệ sĩ hạng nhất, có độ hot, số lượng người hâm mộ cũng nhiều.

12. Gần đây lịch trình quay phim của Lý Thấm còn bận rộn hơn cả lưu lượng.

13. Trần Đô Linh gần đây đang nói chuyện hợp tác với Trần Khôn, bên Trần Khôn muốn ký hợp đồng với cô

14. Cung Tuấn hiện tại mấy bộ phim đang chờ phát sóng đều không tệ lắm, hơn nữa bản thân anh cũng là lưu lượng bạo phát, cơ bản rất nhiều kịch bản đều sẽ ưu tiên tìm anh, nhưng bản thân anh cũng chỉ thiếu một tác phẩm danh tiếng tốt, chỉ xem mấy bộ đang chờ phát sóng có cơ hội để cậu ta lên một tầm cao mới hay không.

15. Số tiền Lâm Duẫn cô kiếm được cơ bản đều dùng để mua nhà.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News