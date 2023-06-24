Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2023: Trịnh Sảng thành lập hàng loạt công ty mới, khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh?

Sao quốc tế 24/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạn trai của Nghê Ni là một doanh nhân rất giàu có.

2. Ekip của Địch Lệ Nhiệt Ba đang tích cực chạy bài truyền thông nhằm chuyển hướng sự chú ý của dân mạng khỏi vấn đề diễn xuất khá tệ của cô nàng trong Công Tố, cũng như những tin đồn liên quan đến Hoàng Cảnh Du.

3. Chuyện tình giữa Dương Dương với Vương Sở Nhiên là thật, không phải chiêu trò quảng bá phim. Năm xưa, ồn ào giữa Dương Dương với Kiều Hân cũng là thật, nhưng Dương Dương trái ngược với kiểu Lộc Hàm, thích yêu đương “trong bóng tối”, không muốn công khai.

4. Vương Nhất Bác đưa Trần Tình Lệnh ra khỏi phần giới thiệu tác phẩm tiêu biểu trên tài khoản Weibo, vì anh ấy muốn hướng đến sự khẳng định về diễn xuất và tập trung về dòng phim điện ảnh, chính kịch. Chỉ vì Trần Tình Lệnh quá nổi tiếng và lượng fan couple đông đảo nên động thái này mới gây tranh cãi thế thôi, chứ chẳng mang ý nghĩa gì quá sâu xa cả.

5. Nhiều người từng thắc mắc, với tính cách “thích quậy đục nước” của Trịnh Sảng, tại sao cô ấy không bóc trần những mặt tối trong showbiz. Nhất là vụ thuế xảy ra nhan nhản, đâu chỉ mỗi Trịnh Sảng có vấn đề. Tuy nhiên, nàng cựu minh tinh không ngây ngô đến mức vì muốn hả dạ mà hủy hoại nốt tương lai, nếu cô ấy làm thế thì mai sau khó sống. Chưa kể là gần đây, fan Trịnh Sảng phát hiện thần tượng thành lập hàng loạt công ty mới, kinh doanh đủ thứ, nào là trà sữa, quần áo,... Cô ấy không gây chuyện thì phía trên sẽ chẳng quản, thậm chí tự mình sản xuất phim ngắn cũng không thành vấn đề gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2023: Trịnh Sảng thành lập hàng loạt công ty mới, khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh? - Ảnh 1

6. Mặc dù ekip, fan hai bên không có xung đột, nhưng Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khó mà tái ngộ dự án mới, cả hai không muốn bị ràng buộc couple

7. Dương Tử sẽ thử nghiệm nhiều phong cách thời trang để tìm hình tượng phù hợp nhất với bản thân mình. Stylist dám phối đồ thì cô ấy sẽ không ngần ngại mà thử kiểu cách đó.

8. Chuyện Mã Bá Khiên nổi tiếng nhờ vai diễn Tang Diên nhằm ngoài dự đoán của nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu. Điều này khiến phía Trần Triết Viễn rất tức giận vì bị tuột mất “ánh hào quang” trong sự nghiệp.

9. Cho dù Triệu Lệ Dĩnh có thắng giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan hay không thì nữ diễn viên vẫn trở thành nhân vật tâm điểm được dân tình bàn tán nhiều nhất đêm trao giải. Tuy nhiên, nếu nàng tiểu hoa thắng giải thì làn sóng tranh cãi, phản đối sẽ áp đảo những lời ủng hộ, tán đồng.

10. Khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh. Trên thực tế, cô ấy thành công như vậy là nhờ vào các mối quan hệ tốt trong giới, cũng như giá trị thương mại cao ngất ngưởng. Trước đây, có không ít nghệ sỹ nói xấu Dương Mịch, nhưng dần dà, họ thay đổi nhận định và cảm thấy bội phục nàng tiểu hoa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2023: Trịnh Sảng thành lập hàng loạt công ty mới, khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh? - Ảnh 2

11. Mao Hiểu Đồng hiện tại không có yêu cầu về phiên vị hoặc vai diễn, khi chọn nhân vật nếu chọn đúng thì có thể tỏa sáng, ngay cả vai phụ cũng có thể chấp nhận được, nguyên nhân chính là để lại danh tiếng tốt cho khán giả.

12. Trong vòng kết nối bạn bè của Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt với Vương Truyền Quân, còn có Tống Y mà chính anh ấy đã nhắc đến.

13. Tin tức hiện tại của "Ngọc Cốt Dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính dự kiến sẽ phát sóng dịp nghỉ hè, nhưng sự sắp xếp cụ thể vẫn đang chờ đợi.

14. Buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm của TFBOYS có hơn 10 triệu quyền phân phối trên tất cả các nền tảng video lớn, làn sóng này của Lý Phi sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

15. Lý Hiện và Châu Vũ Đồng hợp tác đóng phim " Sắc xuân gửi tình nhân" đã đóng máy, bộ phim tiếp theo của anh đã ký "Hôn nhân nhạt nhoà", nữ chính định Tống Tổ Nhi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á Dương Dương Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đủ sức 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi về thành tích phim chính kịch, Trương Bân Bân đã nhắn tin an ủi Cảnh Điềm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đủ sức 'đè bẹp' Lưu Diệc Phi về thành tích phim chính kịch, Trương Bân Bân đã nhắn tin an ủi Cảnh Điềm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2023: Triệu Lộ Tư không muốn nhận phim quá nhiều, Cúc Tịnh Y không né tránh chuyện yêu đương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2023: Triệu Lộ Tư không muốn nhận phim quá nhiều, Cúc Tịnh Y không né tránh chuyện yêu đương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2023: Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi không có mâu thuẫn trong ngành, Vương Nhất Bác yêu cầu lồng tiếng phim bằng giọng gốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2023: Dương Mịch không có hứng thú yêu đương, Dương Tử gần đây rất chú ý đến việc ăn uống?

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 46 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu