Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2023: Trịnh Sảng thành lập hàng loạt công ty mới, khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh?

2. Ekip của Địch Lệ Nhiệt Ba đang tích cực chạy bài truyền thông nhằm chuyển hướng sự chú ý của dân mạng khỏi vấn đề diễn xuất khá tệ của cô nàng trong Công Tố, cũng như những tin đồn liên quan đến Hoàng Cảnh Du.

1. Bạn trai của Nghê Ni là một doanh nhân rất giàu có.

4. Vương Nhất Bác đưa Trần Tình Lệnh ra khỏi phần giới thiệu tác phẩm tiêu biểu trên tài khoản Weibo, vì anh ấy muốn hướng đến sự khẳng định về diễn xuất và tập trung về dòng phim điện ảnh, chính kịch. Chỉ vì Trần Tình Lệnh quá nổi tiếng và lượng fan couple đông đảo nên động thái này mới gây tranh cãi thế thôi, chứ chẳng mang ý nghĩa gì quá sâu xa cả.

3. Chuyện tình giữa Dương Dương với Vương Sở Nhiên là thật, không phải chiêu trò quảng bá phim. Năm xưa, ồn ào giữa Dương Dương với Kiều Hân cũng là thật, nhưng Dương Dương trái ngược với kiểu Lộc Hàm, thích yêu đương “trong bóng tối”, không muốn công khai.

5. Nhiều người từng thắc mắc, với tính cách “thích quậy đục nước” của Trịnh Sảng, tại sao cô ấy không bóc trần những mặt tối trong showbiz. Nhất là vụ thuế xảy ra nhan nhản, đâu chỉ mỗi Trịnh Sảng có vấn đề. Tuy nhiên, nàng cựu minh tinh không ngây ngô đến mức vì muốn hả dạ mà hủy hoại nốt tương lai, nếu cô ấy làm thế thì mai sau khó sống. Chưa kể là gần đây, fan Trịnh Sảng phát hiện thần tượng thành lập hàng loạt công ty mới, kinh doanh đủ thứ, nào là trà sữa, quần áo,... Cô ấy không gây chuyện thì phía trên sẽ chẳng quản, thậm chí tự mình sản xuất phim ngắn cũng không thành vấn đề gì.

6. Mặc dù ekip, fan hai bên không có xung đột, nhưng Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khó mà tái ngộ dự án mới, cả hai không muốn bị ràng buộc couple

7. Dương Tử sẽ thử nghiệm nhiều phong cách thời trang để tìm hình tượng phù hợp nhất với bản thân mình. Stylist dám phối đồ thì cô ấy sẽ không ngần ngại mà thử kiểu cách đó.

8. Chuyện Mã Bá Khiên nổi tiếng nhờ vai diễn Tang Diên nhằm ngoài dự đoán của nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu. Điều này khiến phía Trần Triết Viễn rất tức giận vì bị tuột mất “ánh hào quang” trong sự nghiệp.

9. Cho dù Triệu Lệ Dĩnh có thắng giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan hay không thì nữ diễn viên vẫn trở thành nhân vật tâm điểm được dân tình bàn tán nhiều nhất đêm trao giải. Tuy nhiên, nếu nàng tiểu hoa thắng giải thì làn sóng tranh cãi, phản đối sẽ áp đảo những lời ủng hộ, tán đồng.

10. Khả năng thu hút tài nguyên của Dương Mịch vẫn rất mạnh. Trên thực tế, cô ấy thành công như vậy là nhờ vào các mối quan hệ tốt trong giới, cũng như giá trị thương mại cao ngất ngưởng. Trước đây, có không ít nghệ sỹ nói xấu Dương Mịch, nhưng dần dà, họ thay đổi nhận định và cảm thấy bội phục nàng tiểu hoa.

11. Mao Hiểu Đồng hiện tại không có yêu cầu về phiên vị hoặc vai diễn, khi chọn nhân vật nếu chọn đúng thì có thể tỏa sáng, ngay cả vai phụ cũng có thể chấp nhận được, nguyên nhân chính là để lại danh tiếng tốt cho khán giả.

12. Trong vòng kết nối bạn bè của Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt với Vương Truyền Quân, còn có Tống Y mà chính anh ấy đã nhắc đến.

13. Tin tức hiện tại của "Ngọc Cốt Dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính dự kiến sẽ phát sóng dịp nghỉ hè, nhưng sự sắp xếp cụ thể vẫn đang chờ đợi.

14. Buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm của TFBOYS có hơn 10 triệu quyền phân phối trên tất cả các nền tảng video lớn, làn sóng này của Lý Phi sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

15. Lý Hiện và Châu Vũ Đồng hợp tác đóng phim " Sắc xuân gửi tình nhân" đã đóng máy, bộ phim tiếp theo của anh đã ký "Hôn nhân nhạt nhoà", nữ chính định Tống Tổ Nhi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.